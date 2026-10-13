Conoce las diferencias entre la flor de cempasúchil china y la mexicana

Lo primero que se debe indicar es que no se trata de una competencia y ninguna de las dos flores de cempasúchil es mejor o peor. Sin embargo, tienen características similares y otras tantas que las distinguen entre sí. Por ello, hoy aprenderás de distintas particularidades que pueden ayudarte para estas fechas, dependiendo para qué busques el uso de estas flores típicas del Día de Muertos.

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¿Cómo es posible diferenciar las flores de cempasúchil?

Según los expertos, hay aspectos como su forma, color y tamaño, que evidencian si la flor de cempasúchil es de producción china o mexicana. Pero estas particularidades son difíciles de distinguir entre los no conocedores y solo quienes las comercializan saben de qué flor se está hablando. Por eso, se recomienda pedir información con la persona que te la vende.

Aunque, estas son algunas características que se pueden usar para saber si el cempasúchil es chino o mexicano:

Cempasúchil de China - La planta muere rápidamente y su semilla no germina, su colorido es menos intenso, se le conoce en el mercado como Madrigold, la flor es mucho más pequeña y normalmente se vende en macetas.

La planta muere rápidamente y su semilla no germina, su colorido es menos intenso, se le conoce en el mercado como Madrigold, la flor es mucho más pequeña y normalmente se vende en macetas. Cempasúchil de México - Generalmente se vende en ramos, llega a medir hasta 2 metros de largo, el color es un intenso anaranjado o hasta rojizo y el ancho de la flor puede ser mayor a los 5 centímetros.

¿Cómo huele el cempasúchil de China y México?

De nueva cuenta se advierte que la distinción de estas flores es sumamente complicada de percibir. No hay un truco infalible con el que se comprendan completamente las diferencias entre una y otra. Aunque se describen de cierta forma, se repite que lo ideal es preguntarle a los productores o vendedores, esto te ayudará a conocer cuál es la flor de cempasúchil que estás consiguiendo para tu ofrenda o preparativos del Día de Muertos.

Aunque se tiene la idea de que el cempasúchil mexicano es mucho más fuerte en su olor, esto depende de la variedad de flor que se esté oliendo. Es decir, hay algunas plantas chinas que tienen un olor similar e igual de intenso que algunas variedades mexicanas. Por ello, no hay forma de distinguirlas con seguridad… si es que no sabes de dónde proviene.