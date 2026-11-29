La mezcla entre el humor ácido de Springfield y la estética gótica de Tim Burton lleva años fascinando a los seguidores de ambas franquicias, un cruce que cobró aún más fuerza tras el segmento especial en stop motion inspirado en El extraño mundo de Jack, presentado en Treehouse of Horror XXXVII.

En redes sociales, artistas digitales y herramientas de inteligencia artificial han llevado este experimento más allá, transformando a Los Simpson en figuras estilizadas con proporciones alargadas, ojos grandes rodeados de ojeras y armósferas sombrías.

5 stickers de Los Simpsons al estilo Tim Burton

Homero cadavérico con su rosquilla gótica

Homero adopta una complexión pálida y alargada con traje rayado desgastado, mirada perdida y ojeras marcadas, sosteniendo una rosquilla con glaseado negro y chispas moradas.

Así se verían los personajes de Los Simpson en una película de Tim Burton: 5 stickers de WhatsApp virales Así se verían los personajes de Los Simpson en una película de Tim Burton: 5 stickers de WhatsApp virales

Marge estilo El cadáver de la novia

Su icónico peinado azul se convierte en una torre gótica enmarañada con pequeñas flores marchitas, acompañada de un vestido victorianamente rasgado y una expresión melancólica.

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Bart versión Jack Skellington travieso

Con extremidades larguísimas, sonrisa cosida y su inseparable patinera transformada en una tabla de madera antigua con calaveras grabadas.

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Lisa melancólica con su saxofón de plata envejecida

Estética de muñeca de porcelana en tonos gris azulado, vestido en picos, mirada profunda y tocando un saxofón oxidado bajo la luz de una luna llena gigante.

Así se verían los personajes de Los Simpson en una película de Tim Burton: 5 stickers de WhatsApp virales Así se verían los personajes de Los Simpson en una película de Tim Burton: 5 stickers de WhatsApp virales (Edited with Google AI)

El Sr. Burns como el villano definitivo de la mansión

Prácticamente sin necesidad de cambios radicales, su silueta encorvada, dedos largos entrelazados y sombras marcadas encajan de forma natural como el dueño de una mansión embrujada en blanco y negro.

Para convertir estas imágenes en stickers de WhatsApp guarda primero las ilustraciones en tu galería, después usa el modo nativo creador que ya viene en la aplicación. Entras abriendo cualquier chat, después el menú de stickers y finalmente pulsa el botón de crear. Selecciona la imagen desde tu galería; y la app recortará automáticamente el fondo, puedes añadirle texto y guardarlo en tus favoritos.