Renovar los adornos del árbol de Navidad cada diciembre no tiene por qué significar un gasto fuerte. De acuerdo con guías de reciclaje creativo, las tapas metálicas o plásticas de frascos de mermelada, salsas o café, son una de las bases más resistentes y versátiles para hacer manualidades navideñas de bajo presupuesto.

Su borde elevado actúa de forma natural como un pequeño marco tridimensional listo para colgarse en el pino, en picaportes o como etiqueta personalizada en los regalos.

5 ideas para convertir tapas de frascos en adornos navideños

Mini escena invernal en 3D

Pinta el exterior de la tapa en color rojo, verde bosque o dorado. En el fondo interior pega un círculo de cartulina azul o papel decorativo, añade una capa delgada de algodón o guata simulando nieve y fija con silicón un mini pino o un venado pequeño.

5 adornos navideños económicos con tapas de frascos recicladas 5 adornos navideños económicos con tapas de frascos recicladas

Marcos para fotografías familiares

Utiliza la propia tapa como molde para recortar fotografías impresas en círculo. Pégalas en el interior con pegamento blanco o mod podge, sella el borde interno con una tira delgada de listón rojo o encaje para disimular el corte y coloca un moño pequeño en la parte superior.

Mini coronas navideñas de estilo farmhouse

Pinta la tapa completa de color blanco. Pega alrededor del borde interno ramitas artificiales de pino, hojas de eucalipto seco o recortes de fieltro verde, añade tres cuentas rojas simulando bayas y corona la parte superior con un lazo de tela a cuadros o yute.

Muñecos de nieve apilados

Pinta las tres tapas de blanco por ambos lados y únelas en columna por la parte trasera utilizando una tira de cartón grueso o listón ancho. Dibuja los ojos, la nariz de zanahoria y los botones con plumones acrílicos.

5 adornos navideños económicos con tapas de frascos recicladas 5 adornos navideños económicos con tapas de frascos recicladas

Esferas estilo decoupage con servilletas navideñas

Aplica una base de pintura acrílica blanca en el interior de la tapa para que los colores resalten. Recorta el motivo que más te guste de una servilleta de papel con diseño navideño, colócalo sobre el fondo y aplica encima una mezcla de pegamento blanco con unas gotas de agua usando un pincel suave desde el centro hacia los bordes.