Los moños textiles se han consolidado como el adorno favorito para vestir árboles de Navidad, coronas y regalos con un aire clásico y acogedor. Sin embargo, los rollos de listón de terciopelo de ancho especial suelen agotarse rápido o tener un costo elevado en esta temporada.

La solución más económica y sostenible está en reutilizar retazos de tela de terciopelo que tengas guardados de proyectos de costura o prendas en desuso.

5 diseños de moños navideños de terciopelo que puedes hacer con retazos de tela

Moño gigante acolchado

Corta dos rectángulos de terciopelo y uno de guata del mismo tamaño. Coloca la guata debajo y los dos rectángulos de terciopelo frente con frente, cose tres bordes, voltéalo al derecho para ocultar las uniones y frunce el centro sujetándolo con un cincho plástico o alambre floral. Cubre la unión con una tira angosta de la misma tela.

5 moños navideños de terciopelo hechos con retazos de tela 5 moños navideños de terciopelo hechos con retazos de tela

Lazos largos de caída suave sin costura

Como el terciopelo de punto o tapicería no suele deshilacharse fácilmente al corte, basta con recortar tiras rectas con unas tijeras bien afiladas, hacer un corte diagonal en las puntas, anudar un lazo sencillo dejando las colas largas hacia abajo y fijarlo a las ramas con un trozo de limpiapipas o alambre delgado oculto detrás del nudo.

Moño clásico de doble oreha con costura oculta

Corta dos rectángulos y una tira larga para las colas. Dobla cada pieza por la mitad a lo largo con el terciopelo adentro, cose el borde recto, voltéalo con ayuda de un palito de madera, pliega el centro en forma de acordeón y asegura todo con hilo grueso.

5 moños navideños de terciopelo hechos con retazos de tela 5 moños navideños de terciopelo hechos con retazos de tela

Mini moños patchwork combinando dos colores

Utiliza un retazo más ancho de un color oscuro para formar el cuerpo principal del moño y superpón encima un lazo más pequeño en un tono claro o neutro.

Moño rígido con alma de alambre

Recorta dos piezas idénticas de terciopelo, coloca un tramo de alambre fino por todo el contorno interior antes de pegar o coser ambos lados entre sí y arma el moño cruzando los extremos. El alambe oculto te permitirá moldear las curvas a tu gusto.