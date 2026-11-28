Poder mantener los pisos limpios puede ser todo un desafío por lo que recurrimos constantemente a distintos productos de limpieza para poder lograr el objetivo. Ante esto es que te vamos a contar sobre un truco casero de canela y vinagre para obtener los mejores resultados.

Con estos elementos de cocina vas a poder mantener tus pisos limpios con un proceso de dos etapas que ayuda a desprender residuos de grasa y deja un aroma especiado duradero.

Vinagre blanco en las canas para qué sirve y cómo usarlo sin resecar el cabello El vinagre es muy eficaz a la hora de limpiar. (Pexels: cottonbro studio)

¿Para qué sirve esta mezcla de canela o vinagre?

Esta receta casera nos brinda la eficacia limpiadora de la primera etapa que es mediante el uso de vinagre blanco. Este puede disolver y desprender acumulaciones de grasa, manchas y residuos adheridos al suelo sin mayor esfuerzo mecánico.

La segunda preparación lleva la utilización de canela como aromatizante natural. Como se aplica al final deja una fragancia intensa y cálida que se queda en las habitaciones sin necesidad de recurrir a limpiadores líquidos perfumados.

Para prepararlo debes disponer:

2 tazas de vinagre blanco

Agua (medio litro para la primera mezcla y cantidad adicional para hervir)

Canela en polvo o varias ramas de canela

2 cubetas limpias

1 olla para realizar la infusión aromática

Guía paso a paso para aplicar el método en casa

Coloca medio litro de agua en la primera cubeta y coloca las dos tazas de vinagre blanco. Mezcla muy bien.

En otra olla pon a hervir agua junto con las ramas de canela o la canela en polvo. Una vez que hierva vas a retirar la olla del fuego y dejar que la infusión alcance la temperatura ambiente para pasarlo a la segunda cubeta.

Infusión de hojas de frambuesa y canela: Para qué sirve y cómo ayuda a regular tu ciclo menstrual La canela deja un delicioso aroma.

Barre o aspira toda la superficie del piso antes de aplicar cualquier líquido. Humedece un trapeador o trapo en la mezcla de agua con vinagre y limpia el piso.

Una vez que el piso esté seco vas a pasar un trapo humedecido con el agua de canela.