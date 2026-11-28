Encender una vela durante la noche de 31 de diciembre es una de las tradiciones más arraigadas para despedir el año. Más allá del simbolismo esotérico, detenerse unos minutos frente a la llama invita a la introspección, ayuda a agradecer los aprendizajes del ciclo que termina y permite fijar una intención clara para los próximos doce meses.

De acuerdo con guías de cromoterapia zodiacal y recuentos sobre el significado de las velas de fin de año, elegir el tono adecuado según tu signo del zodíaco, potencia el enfoque de lo necesitas soltar y renovar antes de las doce campanadas.

El color de vela que debes encender el 31 de diciembre según tu signo zodiacal para cerrar ciclos

Aries

Vela roja: Asociada con Marte, su planeta regente, ayuda a canalizar el impulso, cerrar enojos o conflictos pendientes y recuperar vitalidad.

Leo

Vela Dorada: Simboliza el brillo personal, la gratitud y la abundancia; es ideal para que Leo cierre etapas laborales y atraiga reconocimiento.

Sagitario

Vela morada: Vinculada a la expansión espiritual y la sabiduría, esta tonalidad permite transmutar experiencias difíciles del año en aprendizaje y abrir caminos hacia nuevos viajes.

Tauro

Vela Verde: Conectada con la naturaleza y la estabilidad material, la vela verde calma el estrés acumulado, equilibra las finanzas y favorece el bienestar.

El color de vela que debes encender el 31 de diciembre según tu signo zodiacal para cerrar ciclos El color de vela que debes encender el 31 de diciembre según tu signo zodiacal para cerrar ciclos

Virgo

Vela Azul: Ideal para silenciar el exceso de autocrítica mental.

Capricornio

Vela Café: Como signo regido por Saturno, el marrón ancla los logros concretos del año.

Géminis

Vela amarilla: Relacionada con Mercurio, la comunicación y la agilidad mental.

Libra

Vela Rosa: Regido por Venus, encuentra la armonía necesaria para sanar vínculos afectivos, perdonar malentendidos y cultivar el amor propio.

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Acuario

Vela azul marino: Fomenta la libertad interior y la innovación, ayudando a Acuario a desprenderse de rutinas o entornos que ya cumplieron su función.

Cáncer

Vela blanca: Conectada con la Luna y el hogar, purifica la sensibilidad emocional, protege el entorno familiar y brinda paz tras meses intensos.

Escorpio

Vela violeta: Es el color por excelencia de la transformación profunda; perfecta para que Escorpio cierre duelos emocionales.

Piscis

Vela Lila o Azul: Ayuda a equilibrar la empatía, depurar energías ajenas absorbidas durante el año y mejorar la intuición.