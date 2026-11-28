Encender una vela durante la noche de 31 de diciembre es una de las tradiciones más arraigadas para despedir el año. Más allá del simbolismo esotérico, detenerse unos minutos frente a la llama invita a la introspección, ayuda a agradecer los aprendizajes del ciclo que termina y permite fijar una intención clara para los próximos doce meses.
De acuerdo con guías de cromoterapia zodiacal y recuentos sobre el significado de las velas de fin de año, elegir el tono adecuado según tu signo del zodíaco, potencia el enfoque de lo necesitas soltar y renovar antes de las doce campanadas.
El color de vela que debes encender el 31 de diciembre según tu signo zodiacal para cerrar ciclos
- Aries
Vela roja: Asociada con Marte, su planeta regente, ayuda a canalizar el impulso, cerrar enojos o conflictos pendientes y recuperar vitalidad.
- Leo
Vela Dorada: Simboliza el brillo personal, la gratitud y la abundancia; es ideal para que Leo cierre etapas laborales y atraiga reconocimiento.
- Sagitario
Vela morada: Vinculada a la expansión espiritual y la sabiduría, esta tonalidad permite transmutar experiencias difíciles del año en aprendizaje y abrir caminos hacia nuevos viajes.
- Tauro
Vela Verde: Conectada con la naturaleza y la estabilidad material, la vela verde calma el estrés acumulado, equilibra las finanzas y favorece el bienestar.
- Virgo
Vela Azul: Ideal para silenciar el exceso de autocrítica mental.
- Capricornio
Vela Café: Como signo regido por Saturno, el marrón ancla los logros concretos del año.
- Géminis
Vela amarilla: Relacionada con Mercurio, la comunicación y la agilidad mental.
- Libra
Vela Rosa: Regido por Venus, encuentra la armonía necesaria para sanar vínculos afectivos, perdonar malentendidos y cultivar el amor propio.
- Acuario
Vela azul marino: Fomenta la libertad interior y la innovación, ayudando a Acuario a desprenderse de rutinas o entornos que ya cumplieron su función.
- Cáncer
Vela blanca: Conectada con la Luna y el hogar, purifica la sensibilidad emocional, protege el entorno familiar y brinda paz tras meses intensos.
- Escorpio
Vela violeta: Es el color por excelencia de la transformación profunda; perfecta para que Escorpio cierre duelos emocionales.
- Piscis
Vela Lila o Azul: Ayuda a equilibrar la empatía, depurar energías ajenas absorbidas durante el año y mejorar la intuición.