Estamos entrando a una de las temporadas más esperadas del año y la favorita de muchas persianas, pues diciembre es un mes marcado por fiestas, eventos y reuniones, por lo que algunas mujeres buscan lucir de gran manera en cada ocasión y una parte fundamental son las uñas.

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Como sabemos que buscas siempre las mejores opciones, te compartiremos una lista con algunas recomendaciones que hoy son tendencia y que puedes considerar para que luzcas a la moda y robes miradas en estas semanas si te gustan las uñas al estilo francés y la navidad.

Diseños de uñas navideñas estilo francés

Puntas rojas con contorno blanco: Este diseño de uña es conocido como “gorro navideño”, en donde una base natural estilo nude domina, pero con una punta roja y un delineado muy fino blanco en la punta es una gran idea de uñas festivas sin ser tan llamativas.

Francés con glitter dorado: Otro diseño llamativo con vivos alusivos de la temporada puede ser dejando la uña en un tono nude, y con detalles dorados de glitter así como la punta, quienes lo asocian con la abundancia de un nuevo año, combinando con las noches de diciembre.

Puntas verdes con detalles plateados: Directamente emparejadas con la festividad, las puntas verdes pueden ser un diseño claro de los colores que dominan esta temporada y con pequeños detalles plateados logran un contraste único que además de sofisticado, luce festivo.