Cómo evitar que te vendan un cempasúchil chino en vez del mexicano en Día de Muertos

La flor de cempasúchil es una de las especies más conocidas que tiene México, que se caracteriza por su vibrante color, su aroma característico y por su simbolismo que ha acompañado esta tradición durante varias generaciones; sumado a que su presencia en las ofrendas para el Día de Muertos se ha vuelto algo indispensable, ya que es originaria de nuestro país. Sin embargo, durante esta fecha, es muy común que aparezca esta flor de origen chino, por lo que te vamos a comentar cómo distinguirla y que no te vendan algo que no es.

Otro de los aspectos que debemos mencionar de la flor de cempasúchil es que se trata de una especie endémica y que es considerada como una de las más representativas de Latinoamérica y del país, donde su principal fuerte es su aroma y su vibrante color. Además, toma relevancia para el Día de Muertos, ya que se utiliza para las ofrendas y tiene una conexión con el ciclo de la vida.

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Importancia de la flor de cempasúchil

En lo que se refiere el uso de la flor de cempasúchil para el Día de Muertos, se cree que sus pétalos iluminan el camino de las almas que nos visitan durante este festejo, pero que también es por su fuerte aroma. Sin embargo, en el último tiempo, se ha podido observar una variedad de origen chino y para evitar que no te vendan estas flores, te vamos a dejar un tip para que las diferencies bien.

Cómo evitar que te vendan cempasúchil chino

Poder identificar la procedencia de la flor de cempasúchil para el Día de Muertos resulta clave, ya que se podrá preservar la fragancia tradicional y para fomentar el comercio directo. Según la información oficial de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la especie nativa se destaca por su aroma herbal intenso, fresco y duradero; a diferencia de la china, que es imperceptible.

Por otro lado, también tienen diferencias en lo morfológico, ya que las flores de cempasúchil nativas presentan flores de gran tamaño, con pétalos dispuestos de forma esponjosa e irregular, en tanto que los tallos en cambio abierto pueden alcanzar hasta los dos metros de altura. Además, se comercializan en ramos o manojos tradicionales.