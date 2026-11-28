Estamos por ingresar al último mes del año y las tendencias nos invitan a acudir a la elegancia sobre todo porque se acercan las fiestas decembrinas. En cuestión de manicura se busca que no luzca demasiado simple, pero tampoco saturado.
Teniendo en cuenta lo anterior es que se recomienda utilizar tonos como nude, dorado y rojo cereza, que son elegantes y versátiles para utilizar durante este mes.
¿Cuáles son los diseños recomendados para diciembre?
Pino espiral dorado y destellos cereza
Este diseño es ideal si tienes uñas almendradas. Coloca un rojo cereza profundo que sea de acabado ultra brillante con una uña en el mismo tono con un diseño de árbol navideño en espiral de brillo dorado coronado por una estrella. Otra de las uñas debe tener una base nude translúcida con un destello estelar en el centro y realiza una punta francesa difuminada de hojuelas y glitter rojo.
Lazo de regalo dorado y destellos cereza
Tus uñas deben tener un rojo cereza oscuro con un acabado espejo ultra brillante. Una uña tendrá que ir cubierta completamente de glitter rojo con brillo encapsulado. En cuanto a otra tendrá una base nude lechosa atravesada verticalmente por una fina cinta en oro metálico coronada con un delicado moño dorado estilo envoltura de regalo.
Copos invernales y lazo dorado en corte coffin
En este caso las uñas deberán tener un rojo cereza profundo y una uña de glitter borgoña. Una de tus uñas llevará un copo de nieve blanco y punta francesa difuminada en brillo dorado. Coloca una cinta doble en oro metálico coronada con un moño dorado en relieve.
Terciopelo rubí con muñeco de nieve y destellos estelares en oro
Aquí necesitarás uñas almendradas de largo medio que estén cubiertas de esmalte magnético rojo cereza. Realiza un efecto cat-eye aterciopelado, adorna con delicadas estrellas en oro metálico. Agrega una uña acento sobre base nude translúcida con el tierno dibujo de un muñeco de nieve blanco en relieve con bufanda rojo cereza, nariz de zanahoria y pequeños brazos de rama.
Pino espiral, copo de nieve y cascada de oro
Por último, tenemos esta gran idea en la que tendrás que lucir uñas almendradas con un profundo rojo cereza con acabado de alto brillo. Agrega una densa cascada degradada de purpurina y glitter dorado. Agrega detalles navideños en blanco y dorado.