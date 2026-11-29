¿Las manualidades con materiales reciclados son una de las formas más económicas y creativas de vestir la casa en diciembre. Los cartones o maples de huevo tienen una ventaja estética única, ya que sus compartimientos individuales poseen una curvatura perfecta para crear la forma de un muñeco de nieve.

Este proyecto es ideal para hacer en familia, sirve tanto como figura decorativa para escritorios o repisas como adorno colgante para el árbol de Navidad y requiere de materiales que puedes tener en casa o a tu alcance fácilmente.

Qué necesitas para hacer un muñeco de nieve con cartón de huevo

1 cartón de huevo limpio y seco.

Pintura acrílica blanca y opcionalmente negra, naranja y rosa pastel.

Pincel plano y pincel fino o plumones permanentes acrílicos para los detalles del rostro.

Tijeras o cúter, si participan niños, el corte debe hacerlo un adulto.

Silicón frío o pegamento blanco escolar.

Para vestir a tu muñeco de nieve usa retazos de tela o listón, cartulina negra o fieltro, ramas secas y cordón de yute.

Cómo hacer un muñeco de nieve reciclado con cartón de huevo

Recorta y perfila las secciones del cartón

Toma el cartón de huevo y recorta tres compartimentos individuales. Empareja los bordes de cada pieza con las tijeras para que queden redondeados y estables.

Cómo hacer un muñeco de nieve reciclado con cartón de huevo Cómo hacer un muñeco de nieve reciclado con cartón de huevo

Aplica dos capas de pintura blanca

Pinta por completo la parte exterior de los tres cuencos con pintura acrílica blanca. Como el cartón reciclado absorbe bastante humedad, deja secar la primera mano durante 20 minutos y aplica una segunda capa para lograr un blanco uniforme y luminosos.

Ensambla el cuerpo escalonado

Una vez que la pintura esté completamente seca al tacto, coloca los tres cuencos boca abajo y únelos en columna de mayor a menor aplicando silicón frío o pegamento en los bordes de unión.

Dibuja el rostro y los botones

Con un pincel fino o marcador negro, pinta dos ojos pequeños y una sonrisa punteada en el compartimiento superior, además de tres botones verticales en el centro del cuerpo.

Cómo hacer un muñeco de nieve reciclado con cartón de huevo Cómo hacer un muñeco de nieve reciclado con cartón de huevo

Para la nariz de zanahoria, enrolla un pequeño triángulo de cartulina o fomi que forme el cono y pégalo al centro de la cara.

Finalmente, añade accesorios invernales, como la bufanda, inserta las ramas secas que simulan los brazos, pega un sombrero pequeño y un cordón de yute apra convertirlo en un adorno colgante.