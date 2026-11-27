La decoración de interiores es una de las actividades más importantes dentro del hogar, teniendo en cuenta, que es la encargada de lograr que los ambientes estén bien decorados, tengan la luz suficiente, se vean amplios y en donde todo esté bien combinado, desde los muebles hasta el color de las paredes. Y si hay un elemento que es clave son las cortinas, que son las encargadas de filtrar la luz solar y que en este caso, las que se despedirán para siempre son las pesadas, siendo reemplazadas por estas cuatro ideas que ganarán más privacidad.

Las cortinas son claves en la decoración de los hogares, y es que funcionan perfectamente para impedir que ingrese del todo la luz solar, pero que también es perfecta para brindar una mayor privacidad y hasta para separar ambientes. Pero, hay que saber qué tipo de cortina vamos a colocar, de acuerdo al color de las paredes y el espacio con el que contemos.

Qué son las cortinas pesadas

Uno de los tipos de cortinas más elegidas son las denominadas ‘pesadas’, que son aquellas que han sido confeccionadas con telas gruesas y de alto gramaje, y que ofrecen mayor caída, mejor aislamiento térmico. Entre ellas, mencionamos a las blackout, pero que los expertos en decoración, aseguran que quedarán en el olvido y es que hay cuatro ideas que son claves para ganar mayor privacidad y ampliar los espacios.

4 ideas que reemplazan a las cortinas pesadas y ganan más privacidad

Vinilos esmerilados: las películas adhesivas para cristales es la alternativa más práctica; y que se colocarán directamente sobre el cristal. Existen en acabados esmerilados, geométricos, degradados y con efecto texturizado. Permiten el paso de la luz, mientras dificultan la visión directa del exterior y no necesitan de cortineros.

Persianas enrollables: es un diseño limpio, funcional, y es ideal para quienes buscan vestir sus ventanas sin agregar volumen. El mecanismo permitirá recoger la tela en un tubo superior y hay versiones translúcidas que filtran los rayos solares

Paneles japoneses: son perfectos para ventanales grandes, puertas corredizas o balcones, y es que gracias a su diseño de línea recta, aportará una apariencia ordenada en espacios minimalistas. La luz natural seguirá iluminando la habitación