El calzado más utilizado por miles de mujeres y que existe desde hace muchos años son los tacos, que se caracterizan por tener una pequeña plataforma, permiten ganar estabilidad y que nos encontramos con todo tipo de plataformas, que se combinan generalmente con un look más formal. Pese a que es uno de los más buscados, los especialistas en moda compartieron que los tacos quedaron en el olvido y hay 5 ideas para lucir bonita y elegante sin perder la comodidad.

Por si no lo sabías, los tacones aparecieron por primera vez en Medio Oriente durante el siglo XVI, pertenecientes exclusivamente al ámbito militar, pero con el paso del tiempo, empezaron a usarlos más las mujeres para poder lucir elegantes. Y con el paso del tiempo, nos encontramos con una variedad de este calzado que variará de acuerdo a la altura de la plataforma, y que tendrá una gran cantidad de beneficios.

¿Qué ventajas y desventajas tienen los tacones?

Entre los beneficios que debemos mencionar de los tacones, es que te permitirán lucir más alta, sentirte elegante, que a diferencia del calzado tradicional que no puede ofrecer. A su vez, tonifican los músculos de las piernas al reducir la grasa de las pantorrillas. Pero, en cuanto a sus desventajas, puede generar sobrecarga en el antepié, deformidades en los dedos, dolores de espalda y demás. Por eso, es que hay cinco ideas mejores que los tacos y que no podrás creer de cuáles se trata.

5 ideas que reemplazan a los tacos

Chatas doradas o animal: son una gran opción, ya que levantan un outfit clásico

Sandalias con tiras y pulseras: este tipo de calzado se puede combinar con todo tipo de looks, adaptándose a varias combinaciones

Botitas de caña: con este calzado, podrás combinar con prendas tanto negras como blancas

Ballerinas: tiene la particularidad de estilizar el pie gracias a su punta redonda