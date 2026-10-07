Las luces en el árbol de Navidad no van más: esta sreá la nueva tendencia en diciembre 2026

Todavía falta poco más de dos meses para la llegada de la Navidad, y es que se trata de una fecha muy esperada por miles de personas para poder decorar el hogar con esta temática y si hay algo que no puede faltar es el árbol de Navidad, cuyo armado se convierte en un ritual familiar. Por otro lado, las luces son adornos infaltables y por este motivo, es que los expertos en decoración aseguran que no van más y que serán reemplazados por esta nueva tendencia.

El árbol de Navidad es un adorno decorativo muy común en esta fecha, teniendo en cuenta que nos permitirá decorar el hogar con este objeto y luego colocar las esferas navideñas de colores y que entre sus colores clásicos, encontramos el rojo, el verde y el blanco. Y además, para darle el toque final, se le añaden las luces de colores que lo mantendrán iluminado.

Qué representan las luces de colores en el árbol de Navidad

Las luces de colores en el árbol de Navidad es que son importantes porque estimulan la felicidad del cerebro, mejoran el estado de ánimo y porque representan el triunfo de la luz sobre la oscuridad en los días más fríos; simboliza la unión familiar creando un hogar más acogedor y cálido. Pero, los expertos en decoración aseguran que las clásicas luces quedarán en el olvido para Navidad y se va a imponer una nueva tendencia que será furor.

Las luces de colores no van más en esta Navidad

Los expertos en decoración de interiores, aseguran que las luces de colores para el árbol de Navidad quedarán en el olvido y es que la nueva tendencia indica que las cintas LED son las que usarán las personas para decorar el árbol de Navidad y a diferencia de las tradicionales, cuentan con una sucesión de puntos de luz integrados en una banda flexible, lo que permitirá adaptarlas al contorno del árbol, distribuirlas entre las ramas, logrando efectos visuales que aportarán una iluminación más sutil.

Para poder instalar las cintas LED en el árbol de Navidad, en lugar de las tradicionales tendrás que enrollarlas en espiral desde la punta hasta la base del árbol y así la luz se repartirá de manera uniforme. Además, otra opción es ubicar la tira solo en aquellos sectores específicos para destacar adornos, ramas o zonas puntuales.