El rojo no va más: este es el color que será tendencia esta Navidad 2026

Si bien todavía falta poco más de dos meses, una de las fechas más esperadas por miles de personas es la llegada de la Navidad, y es que si bien tiene lugar el 25 de diciembre, se comienza a sentir durante todo el mes de diciembre. A su vez, es muy común ver las casas decoradas y colores típicos de esta celebración como lo es el rojo y el verde, que no pueden faltar. Sin embargo, de acuerdo a los especialistas en decoración, el clásico rojo pasó de moda y este es el tono que será tendencia en este 2026.

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No hay dudas de que uno de los momentos más esperados por muchas familias es el armado del árbol de Navidad, y es que se trata del adorno decorativo más importante de esta fecha, que se decora con bolas navideñas, con colores y con otros elementos. Y que entre los colores más comunes encontramos el rojo, el verde y el dorado, que durante años fueron un clásico y no pueden faltar.

Qué representa el color rojo en Navidad

Por otro lado, el color rojo tiene un fuerte significado durante la Navidad y es que este tono simboliza el amor, la alegría, la vitalidad y el sacrificio de Jesucristo en la tradición cristiana, pero que también simboliza la generosidad, el afecto y el color del corazón. Sin embargo, los expertos en decoración aseguran que pese a ser furor durante muchos años, quedará en el olvido y será reemplazado por otro color.

Cuáles serán los colores que serán tendencia en esta Navidad

Uno de los colores que será tendencia durante esta Navidad, en reemplazo del clásico rojo es el blanco perlado, el beige y el dorado suave y es que se caracterizan por ser más versátiles, se pueden combinar con diversas texturas y adornos; y esta paleta de colores te permitirá actualizar el árbol sin la necesidad de cambiar por completo la decoración.

Por otro lado, la tendencia en colores indica que lo que se impone como tendencia en la Navidad 2026 es el uso del vidrio, superficies metálicas y acabados brillantes y se propone una estética llamada ‘Light’ y que reúne tonos suaves, plateados mate y formas visualmente livianas y para que se vea mucho más elegante, saerá fundamental una buena elección de las luces.