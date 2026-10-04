Cómo reemplazar el plátano por esta fruta que tiene más fibra y mejora la digestión

Una de las frutas más consumidas por miles de personas en todo el mundo es el plátano, o conocida también como banana en otros sectores del planeta. Se caracteriza por tener una gran cantidad de potasio, entre otros tantos beneficios y es por eso que se la recomienda consumir con frecuencia y que se puede hacer de diferentes maneras. Pero, los especialistas en salud aseguran que hay otra fruta que la reemplazará porque tiene más fibra, mejora la digestión y se destaca por su valor nutricional.

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Entre las características que debemos mencionar del plátano, es que se trata de una fruta muy noble porque tiene gran cantidad de beneficios, propiedades que son ideales para la salud y que ayuda en la digestión y en la prevención de calambres, entre otras cosas. Además, se puede consumir de diversas maneras y no sólo en su forma tradicional sino que se pueden hacer batidos o licuados nutritivos y mezclar con otras frutas.

Para todos aquellos que no saben, el plátano tiene una gran cantidad de beneficios para la salud, entre los que debemos mencionar que aporta una excelente fuente de energía, fibra, potasio, y vitaminas esenciales para el organismo. También, se la conoce porque mejora la digestión, cuida el corazón, los músculos, entre otros. Pero, más allá de esto, hay otra fruta que la reemplazará porque acelera la digestión y tiene más fibra.

¿Cuál es la fruta que aporta más fibra que el plátano?

En este caso, la fruta que reemplaza al plátano es la pera, pues tiene la particularidad de aportar mucha más fibra, se destaca por su equilibrio entre sabor y valor nutricional; aportan agua, vitaminas y minerales. A su vez, contiene una cantidad de fibra que favorece el tránsito intestinal. El motivo por el cual es una fruta muy elegida es porque tiene muchas variedades y se consigue casi todo el año.

Otro de los beneficios que debemos mencionar de la pera es que esta fruta de tamaño mediana puede aportar alrededor de 6 gramos, una cantidad significativa dentro de una dieta equilibrado; la fibra añade volumen a las heces y favorece que avancen con mayor facilidad por el intestino. Además, se destaca la pectina, una fibra soluble conocido por sus efectos positivos en el sistema digestivo.