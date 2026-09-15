Ni café ni plátano: el ingrediente secreto que debes sumar a tus plantas para que crezca sanas y fuertes

El cuidado del jardín es algo que no debe dejar de hacerse nunca, por más que las plantas estén florecidas totalmente, hay que continuar cuidándolas para lograr el mejor aspecto posible. Para esto, existen diversos productos que nos ayudan a tener fuertes las plantas, que son los fertilizantes, pero que muchos de ellos tienen efectos secundarios y terminan causando muchos daños. En este caso, te vamos a compartir el truco de los jardineros expertos que consiste en un ingrediente secreto que no es café ni plátano.

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Las plantas para poder disfrutar de la belleza de sus flores, necesitan de varios aspectos, como lo es un buen riego durante los días que son adecuados, una buena poda, peor también el uso de ciertos fertilizantes que cuidarán sus raíces, permitirán un crecimiento óptimo y eliminarán todas las plagas que pueden acechar a nuestro jardín. Pero, el mundo de la jardinería es tan amplio que podemos acudir a otros productos.

Cuál es el ingrediente de cocina que debes aplicar a las plantas

Para que tus plantas puedan crecer fuertes para la próxima temporada, no es necesario acudir a costosos productos como fertilizantes, sino que hay un ingrediente casero que es poco conocido y que eso contribuirá al crecimiento de las raíces. Pero, no estamos hablando del café ni del plátano, que suelen ser muy usados para la jardinería.

El ingrediente que podrás utilizar para cuidar a tus plantas y lograr que crezcan son las cenizas de leña, las cuales tienen una gran cantidad de beneficios, como que será clave para eliminar hongos y plagas que nuestro huerto tenga. Pero, hay que saber que no cualquier ceniza se utilizará, ya se aconseja usar la que sea exclusivamente proveniente de madera natural y que esté fría.

Cómo aplicar la ceniza a las plantas