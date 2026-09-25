Cómo ahuyentar las moscas y mosquitas de fruta de mi cocina: 3 ideas para lograrlo
La prevención es el mejor remedio para prevenir las plagas y en la cocina, existen métodos sencillos para ahuyentar moscas y mantenerlas alejadas de tu comida.
La cocina es uno de los lugares preferidos para las moscas, incluso cuando todo parece estar limpio. Esto porque basta con que se sientan atraídas por restos para que empiecen a rondar o que ciertos aromas de la comida hagan que aparezcan las llamadas moscas de fruta. Por lo que lo mejor es tratar de evitar su llegada y recurrir a trucos caseros que son infalibles para ahuyentar insectos en poco tiempo.
¿Cómo eliminar moscas y mosquitas de fruta? 3 soluciones efectivas para ahuyentar insectos de la cocina
Pon la fruta madura en el refrigerador. Si te ha pasado que compras mucha comida y empieza a madurarse con el paso de los días, debes saber que esta es una de las prácticas que podrían estar atrayendo a los insectos a tu cocina. De acuerdo con información de Abell Pest Control, en el caso de la fruta, conviene poner las piezas que parece que están por fermentarse en el refrigerador, para así ahuyentar a las moscas y evitar que se acumulen alrededor. Además, hay que eliminar cualquier residuo del frutero y dejar la mesita impecable.
- No dejes la esponja para trastes y los trapos sucios. Un error que muchas personas cometen y podría propiciar la aparición de plagas, es el dejar las esponjas y trapos con restos de comida o mojados sobre las barras. Esto porque la humedad favorece la presencia de las llamadas mosquitas de fruta y provoca que estén "rondando". Así que un remedio sencillo es el quitar cualquier residuo inmediatamente después de usarlo, enjuagarlos bien y ponerlos a secar. También conviene limpiar las salpicaduras y restos de comida del fregadero.
- Trampa casera para moscas con vinagre de manzana. Si no quieres usar repelentes muy fuertes en este cuarto por lo cerca que están los alimentos, prueba con una trampa de vinagre de manzana para ahuyentar a las moscas de fruta. En un recipiente coloca jabón para trastes y un chorrito del vinagre, lo que creará una mezcla potente que sirve para ahuyentar a estos animales y solo hay que ponerlo cerca del frutero, según explica el sitio especializado Apartment Therapy.