Cómo ahuyentar las moscas y mosquitas de fruta de mi cocina: 3 ideas para lograrlo

La cocina es uno de los lugares preferidos para las moscas, incluso cuando todo parece estar limpio. Esto porque basta con que se sientan atraídas por restos para que empiecen a rondar o que ciertos aromas de la comida hagan que aparezcan las llamadas moscas de fruta. Por lo que lo mejor es tratar de evitar su llegada y recurrir a trucos caseros que son infalibles para ahuyentar insectos en poco tiempo.

¿Cómo eliminar moscas y mosquitas de fruta? 3 soluciones efectivas para ahuyentar insectos de la cocina