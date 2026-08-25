El clásico portarrollos no va más: así puedes poner el papel de cocina sin ocupar espacio en la encimera

Para que podamos mantener el orden dentro de la cocina, es fundamental llevar adelante una serie de cuidados que serán fundamentales para evitar la acumulación de suciedad y de elementos. Entre ellos, los objetos más usados que todos tienen en el hogar es el portarrollos de papel de cocina, que suele estar colgado sobre una de las paredes, pero que los especialistas en decoración de interiores aseguraron que quedaron en el olvido y así podrás colocarlo para que no ocupe espacio.

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Es muy común que en la cocina queramos tener cerca el rollo de papel de cocina y si bien se puede trasladar, hay quienes lo tienen en el portarrollos, que por lo general se suele colgar sobre la pared. Pero, esto termina ocupando cierto espacio que puede ser ocupado por otros elementos. Incluso, el que es portátil puede caerse al piso, mojarse, ensuciarse y hasta romperse, por lo que no es para nada bueno.

Ventajas de los portarrollos de cocina

Entre las ventajas que debemos mencionar de los portarrollos de papel de cocina es que ofrece orden, practicidad y optimización del espacio para mantener el papel y otros rollos accesibles. Sin embargo, los especialistas en decoración aseguran que el clásico portarrollos no va más y hay una nueva manera de poner el papel de cocina sin ocupar demasiado espacio.

Dile adiós al clásico portarrollos de cocina

En lugar del clásico portarrollos de cocinas, los especialistas en decoración de interiores aseguran que hay un accesorio más simple y que no basta solamente con atornillarlo, sino que se podrá instalar gracias al adhesivo que encontraremos en su base y es perfecto para pegarlo en superficies lisas como azulejos, madera, cristal y paredes de piedra.

Además, tiene la ventaja que se puede instalar de diversas formas; con el palo hacia arriba, de lado o bajo un armario y siempre que el papel no se caiga y sea posible meter o sacar el rollo; ya que lo importante será que no estorbe en la encimera. Pero, esto tiene otra función, ya que se puede usar para soporte para paños, bayetas o toallas.