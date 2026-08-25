¡MasterChef 24/7 llega a la pantalla grande! La GRAN FINAL también se vivirá en salas de cine

Ha comenzado formalmente la última semana de MasterChef 24/7 y además de las plataformas usuales para vivir la gran final del reality show este próximo domingo, se sumó una más, pues también se podrá disfrutar en salas de cine de nuestro país. ¿A cuál cadena llegará el importante evento televisivo? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Por medio de Cinépolis y Más Que Cine Latam, la gran final de MasterChef 24/7 llegará a algunas salas de la cadena este próximo domingo 30 de agosto en punto de las 20:00 horas.

Cabe señalar que no es la primera vez que alguna de las ediciones pasadas del importante reality show llega a la pantalla grande y es que la final de MasterChef Celebrity Generaciones del 2025 también pasó por las salas de cine de esta cadena.

La preventa de los boletos ya está disponible en la aplicación de Cinépolis; sin embargo, para que tengas mayor certeza sobre los cines a nivel nacional en los que podrá verse la gran final de la competencia culinaria, te invitamos a revisar la cartelera local.

Si bien quedan solamente cinco participantes en la cocina más poderosa de México, es importante señalar que, de acuerdo a lo revelado por Claudia Lizaldi el pasado domingo 23 de agosto, las eliminaciones continuarán esta semana y otro concursante de MasterChef 24/7 se despedirá de la competencia este próximo martes al final de la gala de beneficios y castigos.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Esta noche conoceremos al nuevo portador del Pin del Chef, quien tendrá que tomar difíciles decisiones a lo largo de la última semana de la competencia; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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