Cocinas pequeñas: 3 trucos para ampliar la mesada sin obras

Todos los hogares son diferentes, aunque puedan guardar similitudes. En muchos casos depende de quienes los habiten, el tipo de diseño y decoración que prefieran y la disposición del mobiliario en su interior.

Noticias Querétaro del 10 de agosto 2026

Al respecto, uno de los focos en que se posicionan los diseñadores de interiores en el de aumentar espacio en ambientes pequeños. En esta oportunidad, te contaremos los mejores trucos que permiten ampliar la mesada de una cocina pequeña.

Cocinas pequeñas

Es sabido que las cocinas pequeñas destacan por su alta eficiencia y funcionalidad, ya que reducen los desplazamientos, facilitan una limpieza rápida y suelen implicar un menor gasto energético y de remodelación.

Sin embargo, los especialistas en el rubro advierten que la principal complicación de una cocina pequeña radica en la falta de espacio para almacenamiento y preparación de alimentos. Esto exige un orden riguroso y una selección cuidadosa de electrodomésticos para evitar la sensación de hacinamiento.

¿Cómo ampliar una cocina pequeña?

Más allá de lo señalado anteriormente, los expertos en diseño remarcan que ampliar una mesada en una cocina pequeña es posible, sin grandes obras. A continuación, se presentan las tres estrategias clave recomendadas para maximizar este espacio tan importante del hogar:

