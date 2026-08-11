Cocinas pequeñas: 3 trucos para ampliar la mesada sin obras
Sin reformas. Descubre los mejores 3 trucos que serán clave para despejar la mesada de tu pequeña cocina.
Todos los hogares son diferentes, aunque puedan guardar similitudes. En muchos casos depende de quienes los habiten, el tipo de diseño y decoración que prefieran y la disposición del mobiliario en su interior.
Noticias Querétaro del 10 de agosto 2026
Al respecto, uno de los focos en que se posicionan los diseñadores de interiores en el de aumentar espacio en ambientes pequeños. En esta oportunidad, te contaremos los mejores trucos que permiten ampliar la mesada de una cocina pequeña.
Cocinas pequeñas
Es sabido que las cocinas pequeñas destacan por su alta eficiencia y funcionalidad, ya que reducen los desplazamientos, facilitan una limpieza rápida y suelen implicar un menor gasto energético y de remodelación.
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Sin embargo, los especialistas en el rubro advierten que la principal complicación de una cocina pequeña radica en la falta de espacio para almacenamiento y preparación de alimentos. Esto exige un orden riguroso y una selección cuidadosa de electrodomésticos para evitar la sensación de hacinamiento.
¿Cómo ampliar una cocina pequeña?
Más allá de lo señalado anteriormente, los expertos en diseño remarcan que ampliar una mesada en una cocina pequeña es posible, sin grandes obras. A continuación, se presentan las tres estrategias clave recomendadas para maximizar este espacio tan importante del hogar:
- Sumar un mueble con ruedas o carrito auxiliar: Ofrece una superficie móvil extra para cortar, mezclar o apoyar utensilios e ingredientes a un lado. Al poder desplazarse fácilmente, actúa como un punto de preparación adicional y flexibiliza la distribución en ambientes reducidos.
- Despejar electrodomésticos y objetos innecesarios: Consiste en retirar de la superficie fija aquellos aparatos o accesorios que no se utilizan a diario (como cafeteras, tostadoras o elementos decorativos). Despejar la mesada devuelve centímetros valiosos y facilita tanto la limpieza como el orden al momento de cocinar.
- Utilizar tapas adaptables sobre el fregadero o la cocina: Aprovecha las zonas que permanecen inactivas en ciertos momentos colocando tablas o superficies firmes sobre la bacha o los quemadores apagados. Esto crea una mesa de trabajo temporal y desmontable sin alterar la infraestructura.