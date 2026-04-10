¿Tienes una fiesta? 3 diseños de uñas francesas plateadas

La manicura francesa es un clásico que no pasa de moda y con el paso del tiempo se va reinventando. En este caso se recomienda cambiar la línea blanca por una plateada por lo que es ideal para una fiesta.

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Esta es la tendencia para la Primavera-Verano 2026, por lo que es una versión moderna de este clásico que se ha consolidado como una de las preferidas de los salones de belleza. Es por esto que hay grandes diseños que puedes llevar a cabo para lucir de la mejor manera.

¿Cómo utilizar la manicura francesa plateada?

Primero tenemos que mencionar que la manicura francesa plateada tiene una energía vanguardista que tiene el atractivo de la francesa sencilla. Es un estilo que se basa en la elegancia discreta, pero con un gran toque.

Uñas francesas plateadas con brillos

Uno de los grandes diseños de la temporada es este que consiste en decorar tu manicura francesa metalizada con pequeñas gemas que ayudan a reflejar la luz. Tienes que colocar cuidadosamente estos elementos sobre la línea de las puntas.

Uñas francesas derretidas

Aquí nos encontramos con una manicura francesa en plata metálica fundida y crea una punta asimétrica y goteante. Este estilo aportará un toque original que convierte el estilo más clásico en una apuesta moderna.

Uñas francesas metálicas con efecto tornasol

Este es un diseño para quienes prefieren el minimalismo, pero tienen ganas de probar algo nuevo. Algunas recomendaciones son probar con una punta francesa plateada, limpia y lisa sobre un lecho ungueal corto y escuálido. La base transparente y neutra alarga las uñas, haciendo que los dedos parezcan más largos, mientras que el color plateado tornasol añade un elemento inesperado.

Estos sin dudas son grandes diseños que salen de lo común por lo que puedes utilizarlo en fiestas o eventos importantes que tengas en esta temporada.