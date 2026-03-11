Tendencias en manicura francesa: 5 ideas modernas para primavera

La manicura francesa es uno de los clásicos más duraderos del mundo de la belleza, pero cada temporada encuentra nuevas formas de reinventarse. Para la primavera 2026, este diseño icónico se actualiza con líneas más delicadas, colores suaves y detalles creativos.

Las nuevas versiones de la francesa se alinean con la tendencia actual hacia manicuras minimalistas, luminosas y versátiles. El resultado son diseños de uñas que mantienen la elegancia del aspecto original, pero con giros contemporáneos que se adaptan a distintos estilos y formas de uña.

Manicura francesa: 5 diseños de uñas para lucirla en la primavera 2026

La nail artist internacional Betina Goldstein explica que la manicura francesa sigue siendo popular porque es extremadamente adaptable: se puede reinterpretar con colores, texturas o líneas diferentes sin perder su esencia elegante.



Micro french: una línea ultra fina en la punta que aporta elegancia sin recargar la uña. Es ideal para uñas cortas o para quienes prefieren un look minimalista.

Francesa de colores pastel: sustituye el blanco clásico por tonos suaves como lavanda, celeste, verde menta o rosa translúcido, perfectos para la temporada primaveral.

Francesa cromada: incorpora un acabado metálico o efecto espejo en la punta, aportando un toque futurista y sofisticado.

Francesa doble: añade una segunda línea paralela a la tradicional, ya sea en contraste o en tonos similares, creando un diseño moderno y dinámico.

Francesa ondulada: en lugar de una línea recta, la punta adopta formas curvas u onduladas que aportan movimiento y creatividad al diseño.

¿Por qué la manicura francesa sigue siendo tendencia en 2026?

Uno de los motivos por los que la manicura francesa continúa vigente es su capacidad para estilizar las manos y adaptarse a diferentes formas de uñas. Las líneas en la punta ayudan a definir la silueta de la uña, creando un efecto visual más largo y equilibrado.

Según la manicurista británica Harriet Westmoreland, conocida por sus diseños minimalistas, las versiones modernas de la francesa funcionan muy bien porque mantienen un aspecto limpio y pulido, pero con detalles que reflejan las tendencias actuales. Así, la primavera 2026 confirma que la francesa sigue siendo una de las manicuras más versátiles y elegantes con nuevas interpretaciones.