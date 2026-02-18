5 diseños de uñas coreanas con efecto ‘cat eye’ para una manicura estilizada y perfecta

El efecto ‘cat eye’ en los últimos meses se ha convertido en un estilo popular en los salones de belleza, debido al destello que se logra en la manicura. En la actualidad existe una amplia variedad de colores, convirtiéndose en una gran opción para usar en tus uñas.

Es así que te vamos a compartir los 5 diseños de uñas coreanas que debes usar para tener una manicura estilizada y perfecta, estilos que querrás usar todos los días, además de acaparar todas las miradas

¿Qué diseños de uñas coreanas hacerme?

Cuando pensamos en el efecto ‘cat eye’, imaginamos usar el destello en todas las uñas; en realidad, es posible usar todo tipo de diseños y estilos, logrando obtener una manicura estilizada y perfecta durante toda la semana. Considera realizarte los diseños de uñas coreanas que te vamos a compartir a continuación:

Uña francesa : Si eres fan del estilo clásico y elegante que tiene el francés, puedes pedir la aplicación de estilo con el efecto, siendo algo innovador con un toque sofisticado.

: Si eres fan del estilo clásico y elegante que tiene el francés, puedes pedir la aplicación de estilo con el efecto, siendo algo innovador con un toque sofisticado. Remolino de colores : La imagen se muestra de color rosa, pero es real que puedes usarlo con tu color favorito; va a parecer que tienes un remolino o una aurora boreal en tus manos.

: La imagen se muestra de color rosa, pero es real que puedes usarlo con tu color favorito; va a parecer que tienes un remolino o una aurora boreal en tus manos. Blush con ‘cat eye’ : El blush es un estilo coreano, que se destaca por colocar un punto de color en el centro de la uña para después difuminarla. En la punta coloca un poco de ‘cat eye’.

: El blush es un estilo coreano, que se destaca por colocar un punto de color en el centro de la uña para después difuminarla. En la punta coloca un poco de ‘cat eye’. Corazón : El efecto ojo de gato se destaca por usar líneas u ondulaciones, pero ahora es posible colocar un llamativo corazón que se expande en el destello.

: El efecto ojo de gato se destaca por usar líneas u ondulaciones, pero ahora es posible colocar un llamativo corazón que se expande en el destello. Con decoración en dorado: Dentro de las últimas recomendaciones, puedes colocar encima del efecto algunos efectos cromados en dorado; le darán una apariencia elegante.

¿Qué imanes se pueden usar para el cat eye?

En el efecto ‘cat eye’ es necesario el uso de imanes para poder darle ese destello tan característico. La realidad es que puedes usar el que tengas en casa, pero en los locales de belleza podrás ver ejemplares especiales que te facilitarán todo el proceso.

No esperes más, acude al salón de belleza para que te coloquen algunos de los diseños de uñas coreanas, para que puedas lograr una manicura estilizada y perfecta en la semana.