5 diseños de uñas coreanas color beige para una manicura estilizada y perfecta

El color beige se destaca por ser una tonalidad muy elegante y minimalista, siendo una gran opción cuando estamos en busca de un estilo único, sencillo y que al mismo tiempo nos ayude a sobresalir. Por suerte, es posible emplear la tonalidad en los diseños de uñas coreanas.

Para que puedas obtener una manicura estilizada y perfecta, te detallaremos 5 estilos que puedes optar, los cuales te van a encantar y se podrán combinar con cualquier outfit que vayas a escoger.

¿Qué diseños de uñas coreanas en beige puedo hacerme?

El color beige es una gran alternativa para arreglar tus uñas, puesto que es una tonalidad que nos ayudará a lucir un estilo natural y elegante. Es posible usarlo en los diseños de uñas coreanas, logrando una manicura estilizada y perfecta; por eso considera las siguientes opciones:

Con chunky stones : Para que sean visibles, sobre la uña beige, coloca chunky stones en forma de corazón y plateadas; para que se mantenga elegante, solo colócalas en el dedo anular.

: Para que sean visibles, sobre la uña beige, coloca chunky stones en forma de corazón y plateadas; para que se mantenga elegante, solo colócalas en el dedo anular. Detalles dorados : Sobre dicho color, coloca una línea dorada horizontal y algunos pedazos de hoja de oro o pedrería.

: Sobre dicho color, coloca una línea dorada horizontal y algunos pedazos de hoja de oro o pedrería. Algo sencillo : Si solo quieres lucir una mano cuidada y elegante, pide que te coloquen el mismo color en todas las uñas, ya sea que solo agreguen el color con buena cobertura o translúcida.

: Si solo quieres lucir una mano cuidada y elegante, pide que te coloquen el mismo color en todas las uñas, ya sea que solo agreguen el color con buena cobertura o translúcida. Glazed : Si tienes un evento o ceremonia importante, opta por colocar el color y encima el efecto ‘glazed’.

: Si tienes un evento o ceremonia importante, opta por colocar el color y encima el efecto ‘glazed’. Pedrería de colores: Para algo más sencillo, en la punta coloca una pequeña pieza de pedrería en cada uña.

¿Qué color combina con el beige?

El color beige, además de ser elegante, se destaca por ser versátil al momento de combinarlo, por lo que al momento de combinarlo se recomienda usarlo con las siguientes opciones de tonos:

Azul pastel.

Tonos tierra como el terracota y marrón.

Gris.

Lavanda.

Verde oliva.

Considera todas las tonalidades que mencionamos para que puedas combinar tus diseños de uñas coreanas, una manicura estilizada y perfecta que va a sobresalir en cualquier evento.