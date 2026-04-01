10 diseños de uñas coreanas exóticas e interesantes

Cuando se habla de diseños de uñas coreanas, es usual que a nuestra mente lleguen imágenes de estilos elegantes y minimalistas, pero no todas son así, ya que puedes encontrar decoraciones exóticas e interesantes, las cuales llamarán la atención de todos.

Para que lo puedas aprovechar, te detallaremos algunos estilos que puedes llevar en tu siguiente manicura, que se destacan por ser muy llamativas, donde todos voltearán a ver tus manos.

¿Qué diseños de uñas son tendencia?

Los diseños de uñas coreanas, además de tener estilos sobrios y sofisticados, cuentan con una amplia variedad de estilos, permitiendo que cada uno de ellos se adapte a las preferencias de cada uno. Si buscas opciones exóticas e interesantes, el Modo IA recomienda las siguientes opciones:

Aurora Nails: Que con un polvo y láminas, se logra hacer un efecto que genera todo tipo de destellos.

Blush nails con relieve en 3D: Logra una base tipo “rubor”, y encima colocan figuras moldeadas o dijes de resina.

Jelly o syrup nails: Esmalte con acabado translúcido, que se combina con algunas capas de glitter.

Microalambre y perlas: Se destaca por ser un diseño en el que se aplica un alambre metálico para hacer figuras abstractas y se decoran con perlas.

Estilo “chonky”: Mezclan colores pasteles, acompañados de personajes coreanos.

Uñas de cuarzo o efecto mármol cristalino: Se imita la transparencia de las piedras preciosas.

Encapsulado exótico: Se atrapan conchas, flores secas o retazos de tela para lograr un acabado completo.

Cromado abstracto: Se aplican líneas o gotas que sobresalen de la superficie, para darle un aspecto de metal líquido.

Uñas hielo azules: Similar al “Aurora Nails”, que se destaca por el uso de tonos azulados y plateados.

Maximalismo con gemas y glitters: Para quienes buscan algo extremadamente llamativo, ideal para los que son atrevidos.

¿Cómo cuidar los diseños de uñas?

Al tratarse de diseños de uñas coreanas que son exóticas e interesantes, es fundamental poder cuidarlas apropiadamente, con la finalidad de que se mantengan en perfectas condiciones por más tiempo. Considera la siguiente: