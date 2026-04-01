Los 5 diseños de uñas francesas que debes usar en pies para lucir tus sandalias

Los diseños de uñas francesas se destacan por ser un estilo elegante para poder usar en los pies y manos. Durante muchos años se destacó por ser un estilo anticuado, debido a que no modernizaban sus diseños, pero ahora eso ha cambiado rotundamente.

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Si todavía no te has hecho tu pedicura, entonces no esperes más, porque te vamos a compartir 5 decoraciones francesas que debes usar, grandes alternativas para lucir tus sandalias en primavera y verano.

¿Qué pedicura hacerme en primavera?

Con la llegada de la primavera, son muchas las personas que desean poder lucir sus sandalias con una pedicura hermosa. Los diseños de uñas francesas en pies son una gran opción, debido a que son clásicas y muy femeninas. Por eso te recomendamos emplear las siguientes alternativas:

Glazed: Puedes optar por el clásico francés y encima añadir el efecto “glazed” en polvo; le dará un brillo espectacular y elegante.

Otros colores: Usualmente, lo conocemos solamente en blanco, pero puedes usarlo en otros tonos, desde un rosa muy tenue hasta tonos pasteles.

Blanco con blanco: De base puedes pedir un blanco translúcido, para encima colocar una línea con un color más intenso y con gran cobertura.

Cromado: Para tener un brillo reflejante, puedes pedir que te coloquen el efecto cromado sobre la uña; generará destellos únicos.

Con pedrería: En cada uña puedes solicitar una pequeña piedra, dándole un aspecto llamativo sin perder la elegancia.

¿Cuánto dura la pedicura francesa?

Usualmente, los diseños de uñas francesas tienen una duración de hasta 15 días, vigencia que sin ningún problema puede aumentar, en especial si se aplica esmalte transparente para fortalecer su adherencia.

Muchos pensarían que ese estilo no queda bien en los pies, pero no es así; es una gran decisión, ya que se destaca por ser atemporal, ya que se adapta a cualquier temporada. Así que no esperes más y aprovecha la oportunidad, con la que lograrás lucir tus sandalias en la temporada de calor.