7 diseños de uñas para manos con dedos chatos

Los dedos chatos son una anomalía que se destaca por tener el acortamiento de los dedos, ya sea de las manos o los pies, generando esa apariencia pequeña y corta. Situaciones que muchas personas tienen y que en algunos casos se observa que generan cierto grosor.

Por lo que deben considerar diseños de uñas para sus manos, con los cuales pueden estilizar y alargar visualmente. Para que lo puedas lograr, te vamos a compartir 7 alternativas distintas que te van a encantar.

¿Qué diseños de uñas puedo usar?

Considerando la forma de los dedos chatos, es fundamental escoger diseños de uñas que nos ayuden a alargar y estilizar, por lo que no solamente importan los colores, sino también la forma que se escoja y el efecto que se aplique. Es así que el Modo IA de Google recomienda lo siguiente para usar en tus manos:

Forma almendrada ; con su punta suave hace una línea vertical que genera un efecto más largo y fino.

; con su punta suave hace una línea vertical que genera un efecto más largo y fino. Manicura francesa en “V” o micro-french , son dos buenas alternativas que puedes usar, ya que estiliza la punta.

o , son dos buenas alternativas que puedes usar, ya que estiliza la punta. Usa tonos nude o neutros , debido a que le da continuidad a tus dedos.

, debido a que le da continuidad a tus dedos. Deja un espacio sin color con el efecto “negative space” .

. La forma ovalada genera el mismo efecto que los diseños de uñas almendradas, y al mismo tiempo suaviza los lechos ungueales.

genera el mismo efecto que los almendradas, y al mismo tiempo suaviza los lechos ungueales. El “ómbre suave”, un degradado que genera una transición fluida y sin cortes.

¿Por qué salen los dedos chatos?

En el Cleveland Clinic, los dedos chatos mencionan que es una anomalía que no perjudica la funcionalidad de las manos o pies, pero que estéticamente a ciertas personas les puede afectar.

Sus causas suelen ser múltiples, pero una de las más conocidas es por situaciones hereditarias, ya sea que algún familiar cercano tenga esa característica en sus manos. Usualmente, se hace más presente en el pulgar, presentando más corta. Hasta el momento, no hay un tratamiento médico al respecto, aunque se puede hacer cirugía; solamente se aplica a casos muy específicos, no a cualquiera.