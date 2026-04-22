¿Cómo disminuir la papada con masajes de drenaje en unos sencillos pasos?

A ciertas personas se les forma un bulto por debajo de la mandíbula; aunque podría ser por la presencia de grasa en esa zona, no siempre es así, ya que puede ser por la retención de líquidos. Es posible disminuir la papada con algunos cambios de hábitos acompañados de masajes de drenaje.

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Para que pongas a prueba los masajes linfáticos, te vamos a detallar cómo puedes hacerlos con unos sencillos pasos eficaces, alternativas que te ayudarán a mejorar tu aspecto.

¿Cómo deshinchar la papada?

Los masajes de drenaje son una buena opción para disminuir la papada, siendo una técnica fácil que puedes hacer en ciertos momentos del día. Ander Prado recomienda hacer los sencillos pasos para hacerlo desde tu casa:

Toma la crema de tu preferencia, previamente calienta la frotando tus manos. Repite el proceso todos los días haciendo 10 repeticiones por lado. Con las palmas abiertas haz movimientos circulares de arriba hacia abajo. Pellizca suavemente el centro de tu cuello y ve moviendo tu mano hacia la derecha, hasta llegar a la mandíbula y su unión a la oreja. Repetimos lo mismo por el otro lado. Repetimos el movimiento anterior, mientras que con tu dedo anular arrastramos hacia abajo por el cuello.

Aunque los masajes de drenaje te van a ayudar, es fundamental que a dicha rutina incorporemos la dieta balanceada, una buena hidratación, la actividad física y el uso de protector solar. Esto te ayudará a prevenir su presencia, además de cuidar la piel de la zona.

¿Cuánto tarda en desinflamar la papada?

El uso de los masajes de drenaje es una gran alternativa, ya que los suaves movimientos ayudan a tonificar la zona, además de darle una buena elasticidad a la piel; por eso es fundamental el uso de crema para evitar dañar la piel de la zona.

Se menciona que inmediatamente es posible ver buenos resultados; se estima que de los 5 a los 15 días veremos cambios notorios. No olvides incorporar ciertos cambios en tu estilo de vida para ver mejores efectos al disminuir la papada.