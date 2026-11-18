El rímel negro no es la única opción para conseguir unas pestañas definidas y una mirada rejuvenecida después de los 50. El rímel burdeos o burgundy se ha convertido en uno de los tonos favoritos para iluminar los ojos cafés, resaltar sus matices naturales y conseguir un maquillaje elegante sin endurecer las facciones. Lo mejor es que puede llevarse tanto en looks discretos para el día como en propuestas más sofisticadas para la noche.

De acuerdo con el portal especializado en belleza Clara, el burgundy es un color especialmente favorecedor para los ojos marrones y miel, porque ayuda a destacar sus matices y aporta un efecto de mayor luminosidad. A diferencia del negro intenso, este tono rojizo consigue una definición más suave, por lo que es una alternativa interesante para quienes buscan un maquillaje natural y sofisticado.

Cómo aplicar el rímel burdeos después de los 50 para iluminar los ojos cafés

La clave para conseguir una mirada luminosa está en preparar bien las pestañas antes de aplicar el producto. Primero, utiliza un rizador para levantarlas suavemente desde la raíz, sin presionar demasiado. Después, asegúrate de que estén limpias y libres de restos de maquillaje para evitar que la máscara forme grumos.

Usa el rímel de la manera correcta. ((Especial/Canva))

El siguiente paso es aplicar el rímel burgundy desde la raíz hasta las puntas, haciendo pequeños movimientos en zigzag para distribuir el producto de manera uniforme. Comienza con una capa ligera y deja secar unos segundos antes de añadir otra si buscas mayor intensidad. De esta manera, conseguirás pestañas definidas, con volumen y un acabado elegante.

De acuerdo con los consejos de la maquilladora Bárbara Martos, recogidos por InStyle, la forma de aplicar la máscara de pestañas puede cambiar por completo el resultado del maquillaje. Por eso, conviene trabajar el producto con cuidado y evitar los excesos.

3 trucos para llevar el rímel burgundy y rejuvenecer la mirada

Riza las pestañas antes de maquillarlas. Este sencillo paso ayuda a levantar la mirada y conseguir que los ojos parezcan más abiertos. Es especialmente útil cuando los párpados comienzan a perder firmeza.

Riza las pestañas antes de maquillarlas. ((Especial/Canva))