Estos son los sitios donde debes colocar la sal en la luna de sangre del 3 de marzo

Los rituales que se realizan en estos días donde se argumentan acumulaciones de energías, siempre llaman la atención incluso de personas que no creen firmemente en esos temas. Sin embargo, el tema de la sal y la luna de sangre no es como tal un ritual, sino una forma de protección en un día donde se atribuyen altas concentraciones de energía densa. A continuación la explicación.

¿Por qué se aconseja colocar sal en distintos sitios de la casa durante la luna de sangre?

En estos días donde eventos astronómicos tan llamativos se apoderan del entorno, las posturas energéticas - en todas sus variantes - recomiendan ampliamente realizar rituales para encontrar prosperidad, armonía, fortuna y equilibrio. Pero en el caso específico de la luna de sangre, se hace un llamado para buscar protección de las energías más densas.

Siguiendo bajo el ámbito específico del evento astronómico, este fenómeno se concreta por la interferencia de la Tierra en la luz solar durante el eclipse. La atmósfera del planeta permite solamente que la luz rojiza o anaranjada se refleje en la Luna. Así se concreta la imagen tan impactante.

Pero las personas que están involucradas en asuntos energéticos, argumentan que estos fenómenos naturales traen consigo energías negativas. Por ello proponen realizar actos de protección en los hogares. Desde la antigüedad, la sal marina es reconocida como un elemento absorbente o purificador que neutraliza energías negativas en espacios o hasta en personas.

¿Dónde se debe colocar la sal en la luna de sangre del 3 de marzo?

Según las recomendaciones puede ser de dos formas. La primera es colocar distintos montoncitos a lo largo de la casa o en pequeños recipientes con la misma sal y agua. Esto tiene el fin de mantener armonía y cuidado de energías dentro de tu casa. Por lo que para renovar lo realizado, estos pequeños puñitos de sal los debes retirar al día siguiente.

Los consejos especifican que la sal debe colocarse en espacios como esquinas de las habitaciones, en las ventanas o en las puertas. Esto con la finalidad de proteger lo que se entiende como portales energéticos, que es donde las energías fluyen constantemente. También podrían ponerse líneas de sal, las cuales fungen como un acto simbólico de barreras. Y si la protección de esos espacios no te mantienen tranquilo, no dudes en poner estas barreras debajo de tu cama.