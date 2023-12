Conoce todo sobre las impactantes y famosas “lunas de sangre”

Este impactante y único fenómeno, llena de especulaciones y pensamientos locos a cualquier ser humano, lo cierto es que existe una explicación científica para este hecho natural. Aquí te contaremos a detalle el origen de su nombre, entre otros datos muy interesantes.

Ritual para cortar energía negativa que pudo haber dejado el eclipse

¿Por qué es llamada “luna de sangre”?

Aunque se le atribuyen y relacionan eventos catastróficos o malos, lo cierto es que este suceso es llamado así por el simple hecho de llevar con color rojizo. Cuando se habla de la Luna de sangre, se refiere al fenómeno astronómico que hace que la Luna se vuelva de color rojo cobrizo. También es importante tener en cuenta que es un término ligado a ciertas creencias esotéricas, ya que científicamente este fenómeno se conoce como eclipse lunar total.

La leyenda

Se dice que existen versiones bíblicas que la asocian a la muerte de San Juan Bautista, cuando la exótica princesa Idumea Salomé pidió al rey Herodes como obsequio, luego de haber hecho una danza para él, la cabeza del profeta Juan el Bautista en una bandeja de plata.

El monarca, que había hecho apresar al profeta para impedir que pusiera al pueblo en su contra (en algunas versiones, porque no aprobaba el matrimonio de Herodes con su hermana Herodías), cumplió su palabra y le entró a la bailarina la cabeza cortada del profeta, y justo esa noche la Luna se tiñó de rojo, reflejando así la sangre santa derramada.

Supersticiones

Muchos creyentes aseguran aún hoy en día que la Luna roja es señal de que se acerca el fin del mundo, ya que son varios los pasajes de la Biblia que hablan de la Luna de sangre como un símbolo del final de los días de la humanidad. Esta creencia ganó cierta popularidad en 2013, cuando un pastor llamado John Hagee escribió el libro “Cuatro Lunas de Sangre”, en el que aseguraba que este fenómeno anunciaba el fin de nuestros tiempos.

Los fenómenos astronómicos siempre han causado fascinación a personas de distintas culturas; especialmente en la antigüedad, cuando aún no existían pruebas científicas que pudieran explicarlos racionalmente.

¿Qué sucede cuando hay “luna de sangre”?

Cuando se da este tipo de luna, se le nota un color cobrizo, marrón o rojiza, debido a que la luz del Sol, al penetrar en la atmósfera terrestre, se dispersa o distorsiona al entrar en contacto con las partículas suspendidas en ella, como ceniza, gases carbónicos, nubes muy densas, entre otras.

Esto se debe a que la luz roja y anaranjada tiene la longitud de onda más larga y la frecuencia más lenta, oscilando de 430 a 510 veces por segundo. Por lo demás, esta luna no tiene diferencia alguna de cualquier otra del calendario lunar.

¿Con qué frecuencia se puede ver una “luna de sangre”?

Aunque no se pueden predecir del todo, los científicos tienen han ubicado ciertas fechas en las que estas lunas (eclipses lunares totales), aquí te damos algunas de estas por si estás interesado en verlo o si es que no se pude ver desde tu ubicación, por lo menos ubicarlo:

-14 de marzo de 2025, visible en Norte y Sudamérica, Europa, Australia y el Pacífico.



-7 de septiembre de 2025, visible en Europa, África, Asia y Australia.

-3 de marzo de 2026, visible en Norte y Sudamérica, Asia, Australia y el Pacífico.

-31 de diciembre de 2028, visible en Europa, África, Asia, Australia y el Pacífico.

-26 de junio de 2029, visible en Norte y Sudamérica, África, Europa y Medio Oriente.

-21 de diciembre de 2029, visible en Norte y Sudamérica, Asia, Europa, Australia y el Pacífico.

-25 de abril de 2032, visible en Norteamérica, Asia, África, Europa y el Pacífico.

-18 de octubre de 2032, visible en Norte y Sudamérica, Asia, África, Australia y el Pacífico.

¿Las “lunas de sangre” se pueden ver directamente?

No debes preocuparte por esto, pues a diferencia del eclipse solar total, los eclipses lunares no representan ningún peligro, dado que la Luna no tiene brillo propio. Su brillo aparente se debe al reflejo de la luz del Sol.

En conclusión, las “lunas de sangre” no son más que un fenómeno espectacular de la naturaleza que (si está en tus manos) debes de verlo.