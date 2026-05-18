Dónde poner el rosal en tu casa para que florezca hermoso de diferentes colores

Las rosas son una de las flores más bellas gracias a su delicada apariencia y exquisito aroma. Además, sus cuidados son relativamente sencillos, lo que convierte al rosal en una de las especies ideales para poner en la casa, incluso si no contamos con jardines enormes, pues basta con ponerlas en el lugar correcto y darle el mantenimiento adecuado para que luzca preciosa los 365 días del año.

¿Cómo poner un rosal en el hogar? Este es el mejor lugar para poner las macetas

Lo primero que hay que saber sobre estas plantas, es que la iluminación fundamental para que crezcan radiantes y se mantengan en buen estado. Esto signfica que aunque vaya a tenerse en el interior, la maceta del rosal se debe poner en una zona donde entre la luz natural, ya que según un artículo de Gardening Know How, lo ideal es que reciban de 3 a 8 horas de luz solar.

Las rosas necesitan de luz natural para mantenerse radiantes|Canva

En este sentido, lo ideal es poner las rosas en las ventanas, repisas o entradas hacia un balcón bien alumbrado, cuidando siempre que no estén expuestas a daños o golpes que terminen dañando sus hojas o tallos. No obstante, no se recomienda dejarlas en puntos donde los rayos del sol pegan fuerte más del tiempo recomendado, ya que esto puede afectar la pigmentación de los pétalos.

Cuáles son los cuidados que necesitan los rosales para mantenerse en buen estado