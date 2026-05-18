Dónde poner el rosal en tu casa para que florezca hermoso de diferentes colores
Si estás renovando la decoración y quieres poner un rosal para darle color a laos cuartos y no sabes dónde van, checa estos consejos para que luzcan radiantes.
Las rosas son una de las flores más bellas gracias a su delicada apariencia y exquisito aroma. Además, sus cuidados son relativamente sencillos, lo que convierte al rosal en una de las especies ideales para poner en la casa, incluso si no contamos con jardines enormes, pues basta con ponerlas en el lugar correcto y darle el mantenimiento adecuado para que luzca preciosa los 365 días del año.
¿Cómo poner un rosal en el hogar? Este es el mejor lugar para poner las macetas
Lo primero que hay que saber sobre estas plantas, es que la iluminación fundamental para que crezcan radiantes y se mantengan en buen estado. Esto signfica que aunque vaya a tenerse en el interior, la maceta del rosal se debe poner en una zona donde entre la luz natural, ya que según un artículo de Gardening Know How, lo ideal es que reciban de 3 a 8 horas de luz solar.
En este sentido, lo ideal es poner las rosas en las ventanas, repisas o entradas hacia un balcón bien alumbrado, cuidando siempre que no estén expuestas a daños o golpes que terminen dañando sus hojas o tallos. No obstante, no se recomienda dejarlas en puntos donde los rayos del sol pegan fuerte más del tiempo recomendado, ya que esto puede afectar la pigmentación de los pétalos.
Cuáles son los cuidados que necesitan los rosales para mantenerse en buen estado
- Elige una maceta con buen drenaje. Al momento de comprar macetas para poner un rosal, no basta con que se vean bonitas o sean muy grandes. Lo más importante es optar por diseños que les permitan a las rosas drenarse y que las raíces "respiren", pues tal como explica un estudio de The Ohio State University, el exceso de agua aumenta el riesgo de que presenten enfermedades fúngicas.
- No "amontones" las flores. Aunque los ramos con demasiado se ven preciosos, la realidad es que cuando apenas están en los rosales, no es recomendable que estén muchas flores encimadas. Esto porque se dificulta su crecimiento y pueden terminar lastimándose entre sí.
- Riega los rosales solo cuando sea necesaria. Justo como ocurre con otras plantas, el riego es fundamental en el mantenimiento de un rosal. El portal especializado The Spruce recomienda que a las macetas de rosas se les tiene que poner agua al menos dos veces por semana cuando el clima es muy cálido y una vez por semana cuando el ambiente está frío, como por ejemplo pasa durante el invierno.