Dónde poner estas plantas para ahuyentar alacranes en la casa

Los alacranes pueden colarse en tu casa sin que lo notes y volverse un problema de importancia, especialmente si tienes niños pequeños o mascotas. Por esto es que resulta indispensable tomar las precauciones necesarias para que estos insectos se acumulen en el hogar, lo que no solo incluye repelentes químicos, sino también métodos naturales como las plantas que son muy eficaces para ahuyentar animales.

Dónde se deben poner las plantas para no tener alacranes en el hogar

Lo primero que hay que saber, es que los alacranes prefieren estar en ambientes oscuros y/o húmedos, por lo que son estos espacios a los que se les debe prestar mayor atención. Asimismo, un artículo de Scorpion Alert explica que estos insectos igualmente pueden sentirse "atraídos" cuando hay áreas sucias, con residuos de comida, objetos arrumbados y hasta charcos de agua.

Poner plantas en la casa es ideal para evitar la presencia de alacranes|Canva

De modo que es en estos lugares donde conviene hacer limpieza frecuente y reparar cualquier fuga de agua que pueda estar provocando acumulación. Mientras que las plantas para espantar a los alacranes deben ir en zonas como el baño, la entrada al jardín, el patio, ventanas, repisas, cerca de muebles grandes o incluso en el baño.

3 plantas que ayudan a evitar alacranes y deberías tener en tu casa