Dónde poner estas plantas para ahuyentar alacranes en la casa
En esta temporada de calor es mejor prevenir las plagas de insectos y uno de los metodos más sencillos para lograrlo es teniendo las plantas correctas.
Los alacranes pueden colarse en tu casa sin que lo notes y volverse un problema de importancia, especialmente si tienes niños pequeños o mascotas. Por esto es que resulta indispensable tomar las precauciones necesarias para que estos insectos se acumulen en el hogar, lo que no solo incluye repelentes químicos, sino también métodos naturales como las plantas que son muy eficaces para ahuyentar animales.
Dónde se deben poner las plantas para no tener alacranes en el hogar
Lo primero que hay que saber, es que los alacranes prefieren estar en ambientes oscuros y/o húmedos, por lo que son estos espacios a los que se les debe prestar mayor atención. Asimismo, un artículo de Scorpion Alert explica que estos insectos igualmente pueden sentirse "atraídos" cuando hay áreas sucias, con residuos de comida, objetos arrumbados y hasta charcos de agua.
De modo que es en estos lugares donde conviene hacer limpieza frecuente y reparar cualquier fuga de agua que pueda estar provocando acumulación. Mientras que las plantas para espantar a los alacranes deben ir en zonas como el baño, la entrada al jardín, el patio, ventanas, repisas, cerca de muebles grandes o incluso en el baño.
3 plantas que ayudan a evitar alacranes y deberías tener en tu casa
- Lavanda. Además de que tiene un color muy llamativo que la hace perfecta como decoración, la lavanda es buenísima para evitar la presencia de alacranes. Esto porque desprenden un aroma que para estos animales resulta casi imposible de soportar y crea una especie de "muro" que los aleja, según explica un artículo de Toler Pest Control.
- Ruda. Si quieres una solución eficaz contra los alacranes en el hogar, pero que no ponga en riesgo a tu familia con químicos fuertes, entonces te conviene probar las plantas de ruda como repelentes naturales. Al igual que como con la lavanda, esta especie tiene un olor que para los insectos es desagradable y evita que se acerquen, por lo que tal como menciona Picture This, funciona como línea de defensa inmediata.
- Menta. Si eres amante de las plantas aromáticas, debes saber que la menta no sirve solo como complemento de tus recetas, sino que puede ser una excelente solución para repeler los alacranes rápidamente, pues según datos de A - Z Animals, desprende un aceite con aroma potente que los ahuyenta.