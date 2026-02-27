Aquí puedes ver luciérnagas, disfrutar de las cabañas y admirar el Popocatépetl

Las vistas con un volcán como protagonista suenan como un plan que no se pueden perder los que además aman el senderismo. Aunque existe algo de confusión de dónde queda exactamente, simplemente se trata de ubicarse bien y así llegar a Nexcoalango. Podrás disfrutar de lagos, montañas, bosques, caminatas llenas de frescura y una vista única del Popocatépetl.

¿Por qué este sitio cercano al Popocatépetl ha ganado popularidad?

El volcán más famoso de México es un atractivo turístico bastante especial, por ello los amantes de las aventuras encontraron que en Nexcoalango se instaló un sitio digno de visitar. Se indica que el acceso a los amplios terrenos te permite disfrutar de caminatas, posar en cabañas para ver el amanecer con el Popocatépetl en el horizonte.... y demás actividades.

Aunque algunos han indicado que existe confusión por no saber dónde se encuentra exactamente, eso pasa a segundo término. Y es que el espacio natural se encuentra entre Puebla y el Estado de México, pero con herramientas digitales no habrá confusiones y se indica que las bellas vistas empiezan desde antes de llegar, pues se observa el ambiente lleno de bosques y la región volcánica.

Además de las caminatas alrededor de la naturaleza, de un precioso avistamiento del Popocatépetl en las faldas de un lago y un ambiente lleno de calma… se indica que hay cascadas que también son un punto de conexión con el ámbito natural. Por ello, se recomienda visitar este espacio cercano al Parque Nacional Izta-Popo.

¿Se pueden ver luciérnagas en este sitio cercano al Popocatépetl?

La respuesta inmediata es un contundente sí, pero como ocurre en lo indicado por la naturaleza, esto se presenta en épocas de lluvias. Dado que es una zona boscosa, valdrá la pena asistir en los meses de junio, julio o agosto. Pero aunque ese espectáculo natural puede ser digno de admirar, se está recomendando ampliamente vivir la experiencia con lo demás que se ofrece en los alrededores, solo o acompañado de amigos y/o familia.