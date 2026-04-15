Nodal habría ENGAÑADO a Ángela Aguilar y por eso pospuso su boda, revela famoso periodista

Hace algunos días se dio a conocer que, Christian Nodal y Ángela Aguilar había pospuesto su boda religiosa en Zacatecas por problemas de seguridad, esta ceremonia estaba programada para mayo del 2026, sin embargo, el periodista Javier Ceriani dijo que esta no habría sido la verdad; el exparticipante de Survivor México y comunicador aseguró en su canal de YouTube que, la decisión de haber cancelado este compromiso, se debió por una supuesta infidelidad del cantante de música banda.

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Javier Ceriani asegura que Christian Nodal tiene a una mujer con la que le es infiel a Ángela

De acuerdo con Ceriani, muchos tienen amantes eternas, pero que siempre regresan a una con la que están volviendo; y dio a conocer que, la mujer con la que le fue infiel Nodal a Ángela Aguilar, es una fémina dominicana, misma con la que ya ha estado desde hace mucho tiempo. El comunicador también reveló que, Christian es un hombre mujeriego, enamoradísimo, exitoso y narciso; y que sus encuentros con la mencionada, se darían en un edificio lujoso.

Por otro lado, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han salido a desmentir estas declaraciones por parte del periodista, y tampoco existen pruebas que comprueben la información de estas acusaciones que ya están circulando en redes sociales; sin embargo, la pareja ha revelado que, su boda religiosa dependerá de la situación que se viva en Zacatecas.

La modelo del video de Christian Nodal que se parece a Cazzu

El nuevo video del sencillo Un Vals de Christian Nodal ha sido tema de conversación luego de que, la modelo que aparece tiene cierto parecido con una de las exparejas del cantante; de hecho, fueron los seguidores del cantautor que, esta mujer tenía un parecido con la argentina Cazzu.

Durante este video se ven dos planos, en uno aparece Nodal cantando en una cabaña, la cual esta rodeada de un paisaje nevado; en otra secuencia, se puede ver a los modelos de este video musical compartiendo momentos como si fueran novios, sin embargo, los cibernautas no tardaron en decir que, la modelo tenía un gran parecido con Cazzu, y es que los tatuajes y accesorios que se ven son iguales al estilo que tenía la argentina.

