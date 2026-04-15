Lupita Villalobos revela si se divorciará de su esposo: “Estamos pasando por una situación”

Lupita Villalobos ha revelado si se divorciará de su esposo; la creadora de contenido ha dado algunas entrevistas a los medios de comunicación, donde da a conocer que, su matrimonio sí está pasando por una situación y, de acuerdo con la influencer, las cosas hasta el momento, las cosas con Juan van muy bien.

“En el tema de mi matrimonio, yo estoy bien con Juan. Estamos pasando por una situación. En los matrimonios hay altas y bajas pero él y yo siempre con la mejor comunicación, es mi mayor apoyo, es mi mejor amigo, es mi equipo y sé que así vamos a seguir para siempre”, comentó en entrevista para medios de comunicación, Lupita Villalobos.

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¿Cómo inició el rumor sobre el divorcio de Lupita Villalobos?

Todo inició cuando los seguidores de la creadora de contenido se dieron cuenta que, Juan Luis no estuvo presente en la boda del creador de contenido, “Un tal Fredo”, y es que en las fotos se vio que, la influencer tampoco portaba el anillo de compromiso, por lo que, los rumores iniciaron e incluso se habló de una supuesta infidelidad por parte de su marido.

Tras estos rumores, la YouTuber subió una historia donde dijo que ella ni enterada de que se estaba divorciando, y publicó una historia donde aseguraba que hasta separa ya estaba, pero obviamente con un toque de sarcasmo e ironía; cabe señalar que, el rumor sobre su separación aumentó cuando el maquillista Luis Torres publicó un comentario en la foto del creador de contenido que se casaba diciendo: “Qué no se separen a los seis meses”.

Cabe señalar que, Juan Luis nació en Toledo, España, tiene 48 años de edad y es 13 años más grande de la mexicana, sus redes sociales las mantiene privadas y está fuera de los reflectores. Su historia de amor de manera oficial inició cuando en el 2023 se comprometieron en Nueva York, pero se casaron el 29 de agosto de 2025 en una fiesta que duró alrededor de 3 días y que concluyó en los lagos del viejo continente.

