La sorprendente edad en la que la Generación Z cree que empieza la vejez

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que, desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, a un mayor riesgo de enfermedad y, en última instancia, a la muerte.

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Sin embargo, la OMS precisa que estos cambios no son lineales ni uniformes y que su vinculación con la edad de una persona en años es más bien relativa. Este último punto, en la actualidad, cambia según a la persona a la que se le consulte.

La vejez y la edad

Un informe del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores de México afirma que la vejez es una etapa de vida que comienza a los 60 años. Añade que “es considerada la última etapa de vida y forma parte del envejecimiento”.

De todos modos, según personas de diferentes generaciones esa edad puede cambiar de acuerdo a percepciones personales. Aquellos que integran la denominada Generación Silenciosa, que son las personas mayores de 81 años, afirman que la vejez comienza a los 71.8 años de edad, en promedio.

¿A qué edad empieza la vejez para la Generación Z?

Las nuevas revelaciones en torno a la edad y la vejez fueron dadas a conocer a través de un estudio que fue realizado en Reino Unido. El grupo de muestra sobre el que se trabajó incluyó a personas nacidas entre fines de los años 90 y 2010, conocidos como integrantes de la denominada Generación Z.

A este grupo de personas se le consultó sobre la edad en la que inicia la vejez y la respuesta, en promedio, arrojó que a los 62.3 años de edad se marca este comienzo. Las respuestas pertenecieron a 4,000 personas que, como uno de los fundamentos más fuertes, apuntaron a la adaptación a los cambios tecnológicos y de tendencias culturales.

La Generación Z ya comienza a ver como alguien viejo a una persona que no cuenta con las suficientes habilidades digitales para adecuarse a lo que va surgiendo en el mundo de la tecnología actual. Como todo en la actualidad sucede al instante y viaja a gran velocidad, la adaptación también lo debe ser sino ya estaremos dando señales de envejecimiento.

