El diseño de interiores ha encontrado un espacio extraordinario para compartir ideas y/o tendencias en las redes sociales. Por ello es muy común encontrar diferentes perspectivas del cómo reamueblar o acomodar las cosas dentro de tu hogar. En ese sentido, se indica que los comedores están viviendo una transformación… pues las sillas se están adaptando e incluso están siendo removidas. Estos son los detalles de las tendencias y/o elecciones de diseño en la actualidad.

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¿Por qué los comedores están removiendo sus sillas?

Las indicaciones directas de la Inteligencia Artificial especifican el momento en el que se encuentran elementos como las sillas en el mundo de los interiores de casa, las cuales en el pasado eran elementales pero que hoy incluso están siendo cambiadas. Y allí se especifica que la tendencia que se impuso tiene como cualidad el reemplazo de las sillas de comedor clásicas por bancos corridos o sofás de comedor.

Estos Dinings Sofas aportan dinamismo, optimizan el espacio y recrea el confort de un restaurante de lujo en el hogar. Y a continuación todos los detalles.

¿Cómo se aplica la tendencia anti sillas en los nuevos comedores?

Bancos tapizados - Aportan sofisticación y suavidad visual.

Estilo mixto - Coloca un banco de un lado y sillas en el otro.

Coloca un banco de un lado y sillas en el otro. Bancos de madera rústica - Crean un contraste cálido en ambientes modernos.

Crean un contraste cálido en ambientes modernos. Sofás de comedor - Ofrecen respaldo alto y máximo confort para sobremesas largas.

¿Cuáles son las ventajas de eliminar las sillas del comedor?

Ambiente relajado - Fomentan una interacción más cercana y compartida.

Fomentan una interacción más cercana y compartida. Líneas limpias - Reducen el ruido visual de patas y respaldos tapados.

Reducen el ruido visual de patas y respaldos tapados. Ahorro de espacio - Los bancos sin respaldo se ocultan bajo la mesa.

Los bancos sin respaldo se ocultan bajo la mesa. Mayor capacidad - Permiten que más personas se sienten sin añadir muebles.

Aunque cada elección quedará al gusto del usuario, estos son los consejos generales que la IA da para esta tendencia. También se especifica que dependerá del espacio, el tipo de comedor y gustos particulares de quienes adoptaron la remoción de los sitios donde regularmente las personas se sentaban.