Moshe Ratson, psicoterapeuta: “El envejecimiento es una de las experiencias humanas más extrañas. El alma no envejece a la misma velocidad que el cuerpo”

El envejecimiento es una de las experiencias humanas más extrañas. El alma no envejece a la misma velocidad que el cuerpo, según el psicoterapeuta Moshe Ratson; este especialista cuenta con una Maestría en Terapia Familia, de igual manera estudia el desarrollo profesional y personal, control de ira, problemas de fidelidad, terapia matrimonial e inteligencia emocional.

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Cabe señalar que, la biología se conecta directamente con la vitalidad, la fertilidad, la supervivencia y la reproducción, es por ello que, en casi todas las culturas se relacionan los rasgos juveniles, y esta es una dolorosa realidad para algunas personas ya que comienzan a conectar la juventud con la conveniencia y el valor.

|Foto de Adem Erkoc

Debemos señalar que, el cuerpo humano cambia de manera silenciosa, de igual manera la energía, y la recuperación tarda más tiempo, pero, en su interior, algunos seres humanos se sienten vivos con curiosidad, deseo de ser vistas y con anhelos de seguir haciendo muchas más cosas.

El envejecimiento llega a ser una de las experiencias humanas más extrañas, sin embargo, el alma no envejece a la misma velocidad que el cuerpo; de hecho, el alma habla a través de la materia. De hecho, Moshe Ratson aseguró para Psyschologgy Today que, un hombre de 60 aún puede sentir la misma emoción que un niño y que una mujer que se encuentra en la mediana edad, se puede sentir juguetona, elegida y deseada.

¿Por qué el niño dentro de un adulto jamás desaparece?

Según el psicoterapeuta Moshe Ratson, una de las ideas sobre la edad adulta es la creencia de que las personas se resuelven de manera emocional; y al parecer no. De hecho, dentro de muchos adultos que son funcionales existe un niño que todavía busca aprobación, afecto, tranquilidad, amor incondicional y seguridad; además, sigue contando con esa parte curiosa, con ganas de tener aventuras y sobre todo, juguetona.

Algunas veces, el envejecimiento llega a reactivar algunas heridas porque los marcadores externos en los que se confiaron las personas suelen cambiar; y en este sentido es complicado aceptar que las cosas van cambiando como: relaciones, cuerpos, roles, actuaciones, habilidades e incluso la belleza.

¿Sabías que envejecer también es un duelo?

El psicoterapeuta también asegura para el medio Psyschologgy Today que, las personas pueden vivir un duelo por el cuerpo que una vez se sintió ilimitado, atractivo, fuerte y capaz. De hecho, el ser humano suele sufrir en silencio por las versiones más jóvenes de sí mismo, y sobre todo por la pérdida de la juventud.

Por lo que, las personas se enfrentan al envejecimiento de manera lenta, y además, este estado del cuerpo revela la relación que se tiene con uno mismo; es aquí, donde las personas entienden la vida, el tiempo y la mortalidad, pero con una aceptación distinta de cada quien.