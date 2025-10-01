Así puedes prevenir enfermedades del corazón

La complejidad del cuerpo humano requiere de un cuidado constante y de hábitos que le permitan mantenerse con el paso del tiempo. El corazón es uno de los órganos más importantes y es por eso que implementar estrategias para prevenirle enfermedades se torna necesario, por eso los expertos señalan cuáles son las mejores.

Una receta sencilla y saludable, prepara una ensalada fresca [VIDEO] Nuestro querido chef Rahmar nos enseña a preparar una rica ensalada fresca. Sigue el paso a paso para lograr hacerla y deleitar a los tuyos este día.

La alimentación y la actividad física siempre forman parte de las recomendaciones que los especialistas de la salud comparten a sus pacientes. Es que se trata de pilares esenciales sobre los cuales se puede construir un organismo fuerte. Pero cuando se trata del corazón los cuidados deben ser aún más especiales.

¿Qué son las enfermedades del corazón?

La Fundación Española del Corazón (FEC) afirma que las enfermedades del corazón se deben a trastornos de este órgano y los vasos sanguíneos. Es por eso que sus expertos señalan que entre las más conocidas se encuentran: infarto de miocardio, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, arritmias (como la fibrilación auricular) y valvulopatías.

Por su parte, desde el Instituto Mayo Clinic de Estados Unidos remarcan que las enfermedades cardíacas son una de las principales causas de muerte. Además, añade que “existen algunos factores de riesgo que no se pueden modificar, como los antecedentes familiares, el sexo al nacer o la edad, pero puedes tomar muchas otras medidas para reducir el riesgo para enfermedades cardíacas”.

Estrategias para cuidar al corazón

En base a lo señalado, resulta necesario conocer cómo cuidar la salud de nuestro corazón y es en este punto que los expertos de Mayo Clinic han elaborado un instructivo con las mejores estrategias para prevenir enfermedades cardíacas. Te las presentamos a continuación y es fundamental que las pongas en práctica.

