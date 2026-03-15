El ejercicio que te va a ayudar a mejorar tu salud cardiovascular: no es el ciclismo

El ejercicio es parte fundamental para mantenernos saludables, pero es una realidad que habrá actividades físicas que sean más efectivas para ciertas zonas del cuerpo. Es real que el ejercicio aeróbico es indispensable para mejorar tu salud cardiovascular.

Entre los expertos se ha mencionado que hay una actividad física que se destaca por ser la mejor para el corazón, y sorprendentemente no se trata del ciclismo. Te vamos a detallar de cuál se trata.

¿Cuál es el mejor ejercicio para fortalecer el corazón?

Uno pensaría que el ciclismo es la gran opción para mejorar tu salud cardiovascular, pero no es así, ya que existe otra alternativa que sobresale. La Fundación Española del Corazón detalla que se trata de natación, detallando que es un ejercicio en el que se mueven muchos de los grupos musculares, además de controlar los factores de riesgo en la salud.

Por otro lado, la Clínica UANDES detalla que favorece la circulación sanguínea, provocando que el corazón trabaje constantemente y siguiendo un ritmo, favoreciendo la resistencia del músculo. Además de ser una práctica de bajo impacto para el cuerpo.

Por otra parte, la natación tiene varias ventajas, ya que nos ayuda a generar mayor flexibilidad, hay un menor impacto en las articulaciones, mejora la capacidad pulmonar y tiene beneficios mentales al reducir el estrés, siendo una gran opción para practicar.

¿Quién no puede hacer natación?

Aunque la natación es el mejor ejercicio para mejorar tu salud cardiovascular, no todos somos aptos para hacerlo. La Fundación Aprende con REYHAN detalla que estas son las personas que no deben practicarlo o consultarlo con un médico:

Lumbalgia.

Bronquitis o con crisis asmáticas.

Faringitis.

Otitis.

Sinusitis.

Epilepsia

Cualquier tipo de reacciones en la piel que no sean habituales.

En cualquier caso, se recomienda acudir a un médico para solicitar un examen de salud, ya que será el encargado de indicarnos si tenemos los aspectos de salud suficientes para poder realizar la actividad física, ya sea la natación, el ciclismo o correr.