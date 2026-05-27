El lugar de la cocina donde NUNCA deberías guardar las papas

La papa es uno de los más versátiles en la cocina, ya que sirve para preparar una gran variedad de platillos. Por eso, elegir un buen lugar para guardarlas dentro de casa es fundamental. Aquí te decimos en qué lugar nunca deberías almacenarlas para que te duren más y no se hagan feas.

Según Frusangar, un almacenamiento correcto ayuda a que mantengan sus propiedades, su textura y su frescura por más tiempo, evitando que se deterioren o desarrollen raíces antes de tiempo.

Dónde NUNCA guardarlas

Dentro del refrigerador. El frío excesivo altera su composición natural, transformando parte de su almidón en azúcar. Esto modifica su sabor, puede hacer que se oscurezcan al cocinarlas e incluso favorece la formación de compuestos poco saludables.



El frío excesivo altera su composición natural, transformando parte de su almidón en azúcar. Esto modifica su sabor, puede hacer que se oscurezcan al cocinarlas e incluso favorece la formación de compuestos poco saludables. Junto a la estufa o el horno. La exposición constante al calor hace que se deterioren mucho más rápido y favorece la aparición de brotes en poco tiempo.



La exposición constante al calor hace que se deterioren mucho más rápido y favorece la aparición de brotes en poco tiempo. Cerca de cebollas o manzanas. Estos alimentos desprenden etileno, un gas que acelera el proceso de maduración y provoca que las papas se estropeen antes de lo esperado.

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Estos alimentos desprenden etileno, un gas que acelera el proceso de maduración y provoca que las papas se estropeen antes de lo esperado. En bolsas plásticas completamente cerradas. Al no permitir la circulación del aire, la humedad queda atrapada y crea el ambiente perfecto para que aparezcan hongos y comiencen a pudrirse.



Al no permitir la circulación del aire, la humedad queda atrapada y crea el ambiente perfecto para que aparezcan hongos y comiencen a pudrirse. En espacios con demasiada luz. La luz directa estimula la producción de clorofila, por eso se tornan verdes. Además, puede generar solanina, una sustancia que les da un sabor amargo y que resulta dañina si se consume en grandes cantidades.

La luz directa estimula la producción de clorofila, por eso se tornan verdes. Además, puede generar solanina, una sustancia que les da un sabor amargo y que resulta dañina si se consume en grandes cantidades.

¿Dónde guardar las papas?

Para conservar estos tubérculos por más tiempo y mantener su calidad, lo ideal es colocarlos en una bolsa de papel y guardarlos en un espacio fresco, seco y sin luz dentro del hogar. Lo más importante es evitar meterlos al refrigerador, ya que las bajas temperaturas pueden alterar su textura y cambiar su sabor.