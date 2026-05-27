Manualidades de Plim Plim: 4 ideas para hacer muñecos de crochet llamativos para los niños

Muchas veces la creatividad supera lo ya visto, pues aunque es común ver juguetes y figuras comerciales, muchas veces los pequeños eligen lo más llamativo o en su defecto lo más simple. Es aquí donde tú puedes poner a prueba tu imaginación en los peluches de crochet para lograr con cosas simples grandes resultados, mismos que los más pequeños agradecerán.

Te puede interesar: Manualidades de Paw Patrol: 4 ideas para hacer muñecas de crochet para niños

Figuras de Plim Plim en crochet: Son opciones fáciles y rápidas de hacer

Peluche de Plim Plim: El Payasito Plim Plim es la figura más llamativa del programa, y también peculiar. Es importante que inicies por su cara, pues es uno de los aspectos característicos y así tomes de referencia el resto del cuerpo. Lejos de conseguir la perfección, buscas algo llamativo para los niños, por lo que su cabello y nariz son bastante importantes.

|Imagen de Pinterest

El Payasito Plim Plim es la figura más llamativa del programa, y también peculiar. Es importante que inicies por su cara, pues es uno de los aspectos característicos y así tomes de referencia el resto del cuerpo. Lejos de conseguir la perfección, buscas algo llamativo para los niños, por lo que su cabello y nariz son bastante importantes. Peluche de Hoggie de Plim Plim: Este cerdito es uno de los personajes favoritos, por lo que es indispensable en esta colección. La ventaja de este, es que su diseño recae completamente sobre su cabeza, además de que el rosa de su piel y el verde de su cuerpo hacen un gran contraste.

|Imagen de Pinterest

Este cerdito es uno de los personajes favoritos, por lo que es indispensable en esta colección. La ventaja de este, es que su diseño recae completamente sobre su cabeza, además de que el rosa de su piel y el verde de su cuerpo hacen un gran contraste. Peluche de Bam de Plim Plim: El oso que todo mundo quiere tener, pues es la combinación entre ternura y diversión que constantemente vemos comiendo. Otro personaje que contrasta mucho su característico color café y su ropa amarilla y cuya guía de diseño consta como la de un oso de peluche típico.

|Imagen de Pinterest

El oso que todo mundo quiere tener, pues es la combinación entre ternura y diversión que constantemente vemos comiendo. Otro personaje que contrasta mucho su característico color café y su ropa amarilla y cuya guía de diseño consta como la de un oso de peluche típico. Peluche de Acuarella de Plim Plim: Sin duda, esta sin duda es una de los personajes más llamativos gracias a su característico color amarillo y al ser una coneja, sus largas orejas son especiales, aunque no por ello deja de tener peso su ropa, cuyo color rojo es igual de llamativo.

|Imagen de Pinterset

¿Cómo conseguir las guías para hacer peluches de crochet?

Hoy en día es más común encontrar las guías en internet e incluso tutoriales gratuitos que te serán de mucha ayuda para que los hagas tú mismo desde la comodidad de tu casa, aunque no sepas cocer, estos suelen ser muy sencillos y bien explicados.