¿Qué es el oosouji? El ritual de limpieza japonesa que debes aplicar en casa

Pocos conocen el método ‘oosouji’, cuando podría ser una técnica que podría ayudarte a tener espacios libres de suciedad; se destaca por ser un ritual de limpieza japonesa que logra despejar las habitaciones y purificarlas al mismo tiempo.

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Para que lo puedas aplicar en casa, te detallaremos todo lo que debes hacer siguiendo unos cuantos pasos, los cuales querrás ocupar cada vez que tengas que ordenar tus espacios.

¿Qué es el ritual de limpieza japonés oosouji?

Del ritual de limpieza japonesa ‘oosouji’ se detalla que tiene el lema de renovar los espacios y cerrar ciclos, con el que busca lograr un ejercicio de purificación y desintoxicación energética. Para que lo puedas aplicar en casa, te detallaremos cómo hacerlo en cada habitación:

El dormitorio: Al ser un espacio tan íntimo, se recomienda empezar por los cajones y armarios saturados: saca todo lo que tengas, limpia las superficies y las esquinas. Elimina todos esos objetos innecesarios, deja los que proyectan energía de tu presente. Deja tus extremos libres.

Sala: Un espacio de interacción social. Enfócate en los estantes o libreros que tengas; igualmente, retira todo, limpia la superficie (de arriba hacia abajo en estantes). Deja dos tercios de espacio libre, coloca algunos libros o adornos que te representen.

Baño: Igualmente, limpia todos los cajones y repisas que tengas, elimina todo aquello que ya haya expirado, esté seco o tenga un aroma desagradable. Las toallas, no olvides enrollarlas.

Cocina: El corazón del hogar, extrae todos los frascos o utensilios que tengas, elimina aquello que ya esté roto o que solamente guardes por apego.

¿Cuáles son los hábitos japoneses para ordenar tu casa en 12 minutos?

Aunque el ritual de limpieza japonesa ‘oosouji’ es vital para tener los espacios limpios, también es importante usar ciertas indicaciones para que ese orden se mantenga por más tiempo. Por eso, aplica los siguientes 12 pasos para aplicar en casa: