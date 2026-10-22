Los 5 rituales para limpiar las malas energías que debes hacer antes que termine el 2026

Limpiar las malas energías antes de que termine el 2026 es una costumbre que muchas personas relacionan con la renovación espiritual y el cierre de ciclos. Entre los rituales más populares se encuentran ordenar la casa, utilizar aromas naturales, realizar baños relajantes y encender velas con una intención concreta.

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Estos rituales pueden convertirse en momentos de reflexión y bienestar. El objetivo de estas tradiciones es dedicar tiempo a revisar lo vivido, desprenderse de aquello que genera malestar y preparar el hogar para el año que comienza.

5 rituales para limpiar las malas energías antes de terminar el año

Estas 5 propuestas combinan rituales populares con acciones concretas para renovar el ambiente y limpiar malas energías:



Limpieza profunda del hogar: ordena los espacios, elimina objetos rotos que ya no utilices y limpia las superficies. En distintas tradiciones, despejar la casa simboliza dejar atrás lo acumulado y abrir espacio para nuevas oportunidades. Ventilar las habitaciones: abre las ventanas durante unos minutos, siempre que las condiciones exteriores lo permitan. La renovación del aire ayuda a mejorar la ventilación y puede acompañar simbólicamente la intención de liberar preocupaciones. Ritual con una vela blanca: enciende una vela en un lugar estable y seguro mientras dedicas unos minutos a pensar qué deseas dejar atrás y qué te gustaría cultivar en 2027. Nunca la dejes encendida sin supervisión ni cerca de cortinas, papel o materiales inflamables. Baño relajante con hierbas aromáticas: prepara un baño con agua tibia y, si no tienes alergias o sensibilidad, utiliza un producto aromático suave, como una preparación de lavanda apta para uso cosmético. La finalidad es crear un momento de descanso, no realizar una supuesta desintoxicación energética o física. Escribir y soltar lo que ya no necesitas: anota en un papel los hábitos, preocupaciones o situaciones que deseas dejar atrás. Después, escribe qué cambios concretos quieres incorporar en el nuevo año. Puedes guardar la segunda lista como guía para tus objetivos y reciclar la primera.

¿Por qué se realizan rituales de limpieza energética al cerrar el año?

En diferentes culturas, los rituales de transición marcan el final de una etapa y el comienzo de otra. Repetir una acción con una intención definida puede ayudar a organizar pensamientos, expresar emociones y establecer objetivos personales.

La antropóloga Catherine Bell, autora de Ritual Theory, Ritual Practice, estudió cómo las prácticas rituales adquieren significado dentro de los contextos culturales y sociales. Su trabajo permite comprender por qué estas acciones pueden tener valor para quienes las realizan.

Por su parte, la psicóloga Alison Wood Brooks, investigadora de la Universidad de Harvard, ha estudiado cómo los rituales pueden influir en la experiencia emocional y el desempeño en determinadas situaciones. Sus investigaciones ofrecen una perspectiva sobre el papel de estas conductas.

Antes de terminar el 2026, puedes elegir una o varias de estas propuestas como una oportunidad para reflexionar, descansar y organizar tus prioridades. Más que garantizar cambios mágicos, su utilidad está en convertir el cierre del año en un momento consciente para revisar lo vivido y prepararte para lo que viene.