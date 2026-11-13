7 diseños de uñas que puedes usar en los pies este invierno 2026 y están hermosos

Aunque durante el invierno 2026, las temperaturas descienden y los abrigos son elementales para cualquier atuendo, no significa que debas olvidarte de tus pies. Y es que incluso si no usas sandalias, puedes llevar un pedicure sofisticado con los diseños de uñas que están arrasando en las tendencias de “nail art” para despedir al año con gran estilo.

Pedicure elegante: los diseños de uñas para pies que son tendencia en invierno 2026

Uñas de pies en color bronce. Los tonos brillantes son un imperdible para la recta final del año, pues se adaptan perfecto a los festejos y celebraciones que hay. Y para salir del clásico dorado, elige un pedicure bronce que ilumina la piel y favorece a todas.

Pedicure en tono verde olivo brillante. Los colores cálidos y profundos quedan perfectos para el “nail art” de la temporada invierno 2026 y elevan la imagen al instante. Por ejemplo, los diseños de uñas para pies verde olivo con una capa de brillo que se ven elegantes y discretos.

uñas pies 7 ideas de pedicure que son sofisticadas e ideales para la temporada invernal. FOTO: Pinterest

Diseños de uñas en color mocha. Entre las tendencias de belleza que predominan para noviembre y diciembre, están las uñas mocha, que son diseños minimalistas con un color café cremoso que te hará ver linda de pies a cabeza.

Pedicure rojo de efecto metalizado para la temporada invernal. Si el clima no es algo que te preocupe y quieres lucir pies hermosos para una reunión, entonces los diseños de uñas rojo con efecto metalizado se volverán tu obsesión. También puedes añadir copos de nieve para que sea de las ideas de pedicure navideño que todas querrán usar en 2026.

uñas pies 7 ideas de pedicure que son sofisticadas e ideales para la temporada invernal. FOTO: Pinterest

Uñas de los pies en color verde esmeralda. Una de las ventajas del verde, es que es muy versátil y tiene varias versiones que se pueden usar como inspiración. Y una de las mejores opciones para un pedicure elegante y bonito, es el verde esmeralda intenso con brillo para una mayor duración.

Pedicure para invierno 2026 blanco clásico. Si prefieres un estilo más discreto y que no opaque tus atuendos cuando uses sandalias, los diseños de uñas para pies en color blanco son un clásico que no pasa de moda en el estilo invernal. Queda muy lindo cuando están bien delineadas y también es posible añadir algún detalle festivo.

uñas pies 7 ideas de pedicure que son sofisticadas e ideales para la temporada invernal. FOTO: Pinterest