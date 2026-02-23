El tono de cabello castaño que es tendencia en 2026 y te hará ver sofisticada

Hay tonos de cabello que te hacen ver más joven , otros que resaltan tus facciones y algunos que simplemente se convierten en las mejores elecciones del momento, como el castaño estilo Espresso Martini, que pinta para ser la gran tendencia en 2026.

De acuerdo con la revista Lecturas, este tono está llamando la atención de los estilistas por la profundidad que aporta al castaño oscuro, logrando un acabado uniforme, brillante y sofisticado.

Este es el tono castaño oscuro tipo espresso martini.|(ESPECIAL/Pinterest)

¿Qué tono de piel queda bien con el cabello castaño oscuro Espresso Martini?

El cabello castaño oscuro tipo Espresso Martini favorece especialmente a mujeres con piel blanca o ligeramente morena, según explicó el especialista en belleza David Lasur a la revista citada. “Es casi un negro, muy luminoso”, comentó, destacando que aporta elegancia sin endurecer los rasgos.

¿Qué otros tonos de pelo serán tendencia en 2026, además del castaño Espresso Martini?

El castaño oscuro tipo Espresso Martini no es el único que dará de qué hablar. Según Mujer Hoy, existen otros tonos que marcarán tendencia y que puedes elegir si buscas algo diferente:

El tono castaño regresó a ser tendencia.|(ESPECIAL/CANVA)

Castaño ultra luminoso y cálido: Un marrón con reflejos dorados que aporta luz al rostro y suaviza las facciones, ideal para quienes buscan un cambio natural pero visible.

Honey ginger blonde: Una mezcla entre rubio miel y matices ligeramente cobrizos, perfecta para dar calidez a la piel y un efecto rejuvenecedor.

Rubio butter: Un rubio mantequilla suave y cremoso que ilumina el rostro sin ser demasiado claro, favoreciendo especialmente a pieles claras y medias.

Rubio champagne: Un tono elegante con matices beige y dorados muy sutiles, que aporta sofisticación y brillo natural.

Beige rubio neutro: Un rubio equilibrado, ni muy frío ni muy cálido, ideal para quienes buscan un acabado moderno y discreto.

Cobrizo intenso: Un rojo anaranjado vibrante que aporta personalidad, luz y un efecto llamativo que rejuvenece al instante.

Cherry Red: Un rojo cereza profundo y brillante que destaca las facciones y añade un toque audaz y moderno al look.