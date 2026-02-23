Los 3 cortes de pelo bob rubio que te hacen ver más joven y son muy fáciles de mantener
Estos estilos de pelo cada vez se hacen más famosos por su forma de lucir en eventos importantes
El corte bob es el más elegido a la hora de pensar en cómo rejuvenecer la cara al instante, pero si le añades un tono rubio, es posible que le des un estilo único que pocas se atreverán. Por eso, aquí te decimos cuáles tres cortes te convienen y que son muy fáciles de mantener.
De acuerdo con la revista de moda Vogue, este corte de pelo ha sido uno de los más solicitados en las estéticas y salones de belleza desde mediados del 2025, y que comenzó después de la pandemia. Afortunadamente, existen un montón de variaciones.
Uno por uno, los cortes de pelo bob rubio que se ven hermosos
- Corte bob clásico recto: Es un bob a la altura de la mandíbula o apenas por debajo, con puntas rectas y ligeramente pulidas que enmarcan el rostro y suavizan las facciones; en tono rubio (especialmente beige o miel) aporta luz inmediata y efecto buena cara sin necesidad de mucho peinado, ya que se puede llevar lacio natural o con una ligera onda hecha con plancha en pocos minutos; queda perfecto con blazers estructurados, camisas blancas, jeans rectos y looks minimalistas porque transmite elegancia fresca y moderna.
- Corte bob en capas suaves (long bob): Va un poco más abajo del mentón, casi rozando los hombros, con capas ligeras que dan movimiento y volumen natural, ideal para rejuvenecer porque evita que el cabello se vea pesado; el rubio con reflejos sutiles aporta dimensión y hace que el rostro luzca más luminoso sin exigir retoques constantes; combina muy bien con vestidos fluidos, suéteres ligeros, outfits boho chic y también con conjuntos monocromáticos que resalten el brillo del cabello.
- Corte bob francés con flequillo ligero: Inspirado en el estilo parisino, es más corto, a la altura del mentón, con textura natural y un flequillo suave o abierto que disimula líneas de expresión y aporta un aire juvenil sin esfuerzo; el rubio cálido o dorado potencia la frescura del look y requiere poco mantenimiento porque se lleva con acabado despeinado; queda ideal con camisetas básicas, pantalones de tiro alto, trench coats y outfits relajados pero sofisticados que transmitan seguridad y estilo sin exagerar.
Qué otros tonos de pelo rejuvenecen la cara, según estilistas
Además del rubio en corte bob, hay otros tonos que puedes aprovechar para quitarte años de la cara y lucir más joven. De acuerdo con Glamour, existen tintes que aportan luz, movimiento y naturalidad a tu estilo y que suelen usarse comúnmente con este objetivo. Algunos de ellos son el castaño almendra, el cobrizo, los reflejos sunlights y el degradado (especialmente con melena).