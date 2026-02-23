Los 3 cortes de pelo bob rubio que te hacen ver más joven y son muy fáciles de mantener

El corte bob es el más elegido a la hora de pensar en cómo rejuvenecer la cara al instante, pero si le añades un tono rubio, es posible que le des un estilo único que pocas se atreverán . Por eso, aquí te decimos cuáles tres cortes te convienen y que son muy fáciles de mantener.

De acuerdo con la revista de moda Vogue, este corte de pelo ha sido uno de los más solicitados en las estéticas y salones de belleza desde mediados del 2025, y que comenzó después de la pandemia. Afortunadamente, existen un montón de variaciones .

Uno por uno, los cortes de pelo bob rubio que se ven hermosos

Corte bob clásico recto: Es un bob a la altura de la mandíbula o apenas por debajo, con puntas rectas y ligeramente pulidas que enmarcan el rostro y suavizan las facciones; en tono rubio (especialmente beige o miel) aporta luz inmediata y efecto buena cara sin necesidad de mucho peinado, ya que se puede llevar lacio natural o con una ligera onda hecha con plancha en pocos minutos; queda perfecto con blazers estructurados, camisas blancas, jeans rectos y looks minimalistas porque transmite elegancia fresca y moderna.

Elige el corte bob clásico recto.|(ESPECIAL/Pinterest)

Corte bob en capas suaves (long bob): Va un poco más abajo del mentón, casi rozando los hombros, con capas ligeras que dan movimiento y volumen natural, ideal para rejuvenecer porque evita que el cabello se vea pesado; el rubio con reflejos sutiles aporta dimensión y hace que el rostro luzca más luminoso sin exigir retoques constantes; combina muy bien con vestidos fluidos, suéteres ligeros, outfits boho chic y también con conjuntos monocromáticos que resalten el brillo del cabello.

Un long bob con capas para quitar años de la cara.|(ESPECIAL/Pinterest)

Corte bob francés con flequillo ligero: Inspirado en el estilo parisino, es más corto, a la altura del mentón, con textura natural y un flequillo suave o abierto que disimula líneas de expresión y aporta un aire juvenil sin esfuerzo; el rubio cálido o dorado potencia la frescura del look y requiere poco mantenimiento porque se lleva con acabado despeinado; queda ideal con camisetas básicas, pantalones de tiro alto, trench coats y outfits relajados pero sofisticados que transmitan seguridad y estilo sin exagerar.

El corte bob francés te ayuda a rejuvenecer rápido.|(ESPECIAL/Pinterest)

Qué otros tonos de pelo rejuvenecen la cara, según estilistas

Además del rubio en corte bob, hay otros tonos que puedes aprovechar para quitarte años de la cara y lucir más joven. De acuerdo con Glamour, existen tintes que aportan luz, movimiento y naturalidad a tu estilo y que suelen usarse comúnmente con este objetivo. Algunos de ellos son el castaño almendra, el cobrizo, los reflejos sunlights y el degradado (especialmente con melena).