Los 5 elementos clave para decorar terrazas y balcones

La decoración de interiores siempre ha sido una de las prácticas más arraigadas a nivel mundial y es que las tendencias para embellecer los hogares viajan, cada año, a lo largo y ancho del planeta. Colores, texturas, mobiliarios y elementos decorativos van transformándose con cada temporada e invitando a las personas a cambiar la estética de sus casas.

En este marco, no solo hay que tener en cuenta que las transformaciones pueden hacerse en el interior de las viviendas, sino que muchas tendencias apuntan a jardines, patios, terrazas y balcones.

¿Decorar terrazas y balcones?

Los expertos en diseño afirman que decorar la terraza o el balcón ayuda a transformar un área exterior que comúnmente es desaprovechada. Transformarlo permite promover el bienestar físico y mental de las personas y crear un espacio importante en el que se puede estar en contacto con el aire libre y la naturaleza.

Cuando una terraza o un balcón son modificados, se logra ambientar un espacio que puede servir para desconectar del estrés cotidiano. Además, estos ambientes exteriores sirven para disfrutar momentos de ocio y socialización, sumando así un motivo más para pensar en embellecerlos.

Elementos clave de decoración

Por todo lo señalado, resulta interesante reunir diversas apreciaciones de expertos en diseño de hogares en las cuales se destacan los elementos clave para decorar terrazas y balcones. A continuación, se detallan 5 de ellos y cuál es el impacto que consiguen:

