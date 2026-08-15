Estas son las plantas de interior que absorben la humedad de tu casa

Uno de los principales problemas del hogar es la presencia de humedad que deriva en la formación de moho que termina afectando no solo paredes y muebles, sino también a la salud. Si te ocurre esto en tu casa y buscas una solución pues hay plantas que te ayudarán a controlarlo de manera natural.

Estas especies pueden ser incorporadas en habitaciones, baños o cocinas para mejorar la calidad del aire y tener un entorno más sano para las personas que viven en la casa.

¿Cuáles son las plantas para combatir la humedad?

Una de las mejores alternativas es combatir la humedad con plantas ya que evitan que salga moho en las paredes y son fáciles de cuidar. Estas son:

Hiedra inglesa (Hedera helix)

Esta es una planta que absorbe grandes cantidades de humedad y filtra esporas de moho del aire. Es ideal para espacios húmedos, como baños o habitaciones con poca ventilación.

Los cuidados son básicos ya que prefieren la luz indirecta y la tierra ligeramente húmeda. No produzcas encharcamiento, riega moderadamente y coloca la maceta en altura para que las hojas cuelguen libremente.

Lirio de la paz (Spathiphyllum)

Otra de las plantas que puedes utilizar es el lirio de la paz que ayuda a regular la humedad y purifica el aire. Es una buena opción para adaptar a baños y cocinas. En cuanto a los cuidados requiere luz indirecta, riego cuando la tierra se sienta seca al tacto y temperaturas templadas. Limpia sus hojas con un paño húmedo para mantener su capacidad de absorción.

Helecho de Boston (Nephrolepis exaltata)

Aquí tenemos el helecho de Boston que tiene la capacidad de absorber el exceso de humedad y funciona en sitios donde se acumula vapor como baños o lavanderías. Para mantenerla saludable debes proporcionarle luz filtrada, tierra húmeda, pero sin encharcar y ambientes frescos. Sus hojas deben ser pulverizadas en épocas secas.

Lengua de suegra (Sansevieria trifasciata)

Esta es una de las plantas más populares en las casas y ayuda a regular la humedad. La especie almacena agua en sus hojas por lo que es resistente a periodos de sequía. Tolera distintos niveles de luz, desde indirecta hasta sombra parcial. Riega solo cuando la tierra esté seca y evita el exceso de agua.

Lengua de suegra: cuidados y riego.|(ESPECIAL/CANVA)

Zamioculca (Zamioculcas zamiifolia)

Por último, tenemos esta planta que equilibra la humedad ambiental y tolera ambientes poco ventilados. En cuanto a los cuidados debes saber que se adapta a poca luz y requiere riegos espaciados para que el sustrato se seque entre cada riego. No tolera el exceso de agua